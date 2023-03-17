3月15日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京出席中国共产党与世界政党高层对话会，并发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话。他强调，中国共产党将始终把自身命运同各国人民的命运紧紧联系在一起，努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，为人类对现代化道路的探索提供新助力，为人类社会现代化理论和实践创新作出新贡献。讲话中，习近平总书记提出全球文明倡议，表示愿同国际社会一道，努力开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。

多国政党政要及国际人士高度评价习近平总书记主旨讲话，认为讲话系统阐述了中国共产党对现代化道路的认识，传递了中国共产党愿同各国政党一道推进具有本国特色的现代化事业、促进全球文明交流互鉴、推动构建人类命运共同体的真诚愿望，将为推动世界现代化进程、促进人类文明进步作出重要贡献。

“推动各国政党携手并进，互利共赢”

习近平总书记指出，中国共产党将致力于加强政党交流合作，携手共行天下大道。我们愿同各国政党和政治组织深化交往，不断扩大理念契合点、利益汇合点，以建立新型政党关系助力构建新型国际关系，以夯实完善全球政党伙伴关系助力深化拓展全球伙伴关系。

俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫表示：“中国共产党与其他国家政党保持友好往来，在促进世界政党交流合作中发挥着重要作用。俄共愿不断加强同中共的交流与合作，为促进世界稳定繁荣贡献力量。”

巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）领导人、参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因表示，习近平总书记的讲话发人深省，“有助于各国政党携手应对全球性挑战，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展”。

“政党的责任就是为本国人民谋幸福，为世界人民增福祉。在这方面，中国共产党是许多政党的榜样。”尼泊尔共产党（马列）总书记梅纳利表示，中国共产党是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，“此次对话会将推动各国政党携手并进，互利共赢”。

捷克和摩拉维亚共产党主席卡特日娜·科内奇纳认为，“面对各种机遇和挑战，我们从中国共产党的成功经验中找到了答案。”

“政党之间开展高水平、高质量的交流，必将进一步深化我们之间的友谊和合作，推动构建一个更美好的世界。”多哥保卫共和联盟总司库、国民议会议长采冈表示。

“中国式现代化为世界现代化进程贡献了中国智慧”

习近平总书记强调，要坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，把国家发展进步的命运牢牢掌握在自己手中，尊重和支持各国人民对发展道路的自主选择，共同绘就百花齐放的人类社会现代化新图景。

习近平总书记关于现代化的深入阐述，令埃及共产党总书记萨拉赫·阿德利印象深刻。“当前，世界面临百年未有之大变局，国际格局正发生深刻演变，各国政党应携手努力解决全球性问题。习近平总书记的讲话再次彰显了中国共产党的智慧和担当，对促进各国政党加强交流具有重要意义。”阿德利说。

巴西共产党主席、巴西科技部长卢西亚娜·桑托斯认为，在短短几十年的时间里，中国一跃成为世界第二大经济体。她说：“中国式现代化为世界现代化进程贡献了中国智慧。中国在实现快速现代化的过程中满足了人民对美好生活的向往，实现了发展成果惠及所有人，值得其他发展中国家学习借鉴。”

习近平总书记在讲话中强调，发展中国家有权利也有能力基于自身国情自主探索各具特色的现代化之路。苏丹建设苏丹党政党事务负责人法提赫对此非常赞同。他表示，去年，我们共同见证了中共二十大的成功召开。在中国共产党和中国全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程之际，本次对话会的举行意义重大。苏丹政党可以从中汲取成功经验，与苏丹的实际相结合，探索本国现代化发展道路。

科内奇纳表示，中国式现代化强调全体人民共同富裕，“这是中国共产党坚持以人民为中心的发展思想的体现。中国共产党致力于提高人民生活水平、促进社会全面发展，为其他国家树立了榜样”。

今年是人类命运共同体理念提出十周年，也是共建“一带一路”倡议提出十周年。多米尼加共和国科学院院士、中国与亚洲问题分析研究中心主任爱德华多·克林格表示，中国提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”等重大理念倡议，体现了中国共产党的胸怀和担当。

“中国共产党为推动全球文明交流互鉴作出重要贡献”

习近平总书记指出，在各国前途命运紧密相连的今天，不同文明包容共存、交流互鉴，在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园中具有不可替代的作用。

“在此，我愿提出全球文明倡议。”习近平总书记的倡议得到各方人士的热烈回应和高度赞赏。

“我支持与赞赏习近平总书记关于加强文明交流互鉴的倡议。”巴布亚新几内亚潘古党领袖、政府总理马拉佩指出，“我们愿同中国共产党及世界各国政党、政府加强对话交流，携手应对全球挑战，建设更美好的世界，不让任何人掉队。”

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚表示，“中国主张平等、互鉴、对话、包容的文明观，始终是文明交流互鉴的倡导者、实践者。中国首倡亚洲文明对话大会、举办中国共产党与世界政党高层对话会及中国共产党与世界政党领导人峰会，促进世界各国文明交流，为世界文明朝着平衡、积极、向善的方向发展提供助力。”

科特迪瓦乌弗埃民主和平联盟统一党青年办公室对外联络副书记萨诺科·安祖玛说，文明交流对于促进不同文化间相互理解、尊重与合作至关重要，“中国共产党为推动全球文明交流互鉴作出重要贡献”。

习近平总书记强调，中国式现代化作为人类文明新形态，与全球其他文明相互借鉴，必将极大丰富世界文明百花园。柬埔寨人民党中央外委会第一副主席索斯亚拉对此深表赞同。他表示，中国共产党主张以文明交流超越文明隔阂、以文明互鉴超越文明冲突、以文明共存超越文明优越，这在柬中文化交流合作中得到了生动体现。

“中国共产党对世界文明多样性的尊重，让对话会具有广泛的文明代表性。”侯赛因表示，不同于西方渲染的“文明冲突”，中国共产党尊重多种形式的政党和政治组织形式，通过对话促成合作。中国共产党的努力对于促进世界和平与发展，创立具有包容性的人类文明新形态发挥了建设性作用。中国式现代化对中国和中国人民意义深远，对世界其他国家特别是广大发展中国家也有着启示和借鉴意义。

诺维科夫表示，中国提出的构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要理念和倡议，为推动建立更加公正合理的国际秩序奠定坚实基础。未来，中国将在实现中华民族伟大复兴的同时，为维护世界和平、推动全球发展作出更大贡献。

（本报北京、开罗、莫斯科、伊斯兰堡、曼谷、华沙、里约热内卢、喀土穆、墨西哥城、马德里、约翰内斯堡3月16日电 记者韩硕、王迪、黄培昭、肖新新、程是颉、赵益普、于洋、陈一鸣、苏航、彭敏、颜欢、闫韫明，殷乐对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 03 版）

(责编：卫嘉、袁勃)