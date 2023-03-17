本报记者 张 红

图为“大乐园”上课情景截图。

图为学生的手工和插花作品。

图片均为受访者提供

近日，来自澳大利亚、马来西亚、缅甸、印度尼西亚、新加坡、毛里求斯、阿联酋、比利时、荷兰、蒙古国等10多个国家的300多名华裔青少年，在“2023年线上中华文化大乐园——亚洲园”度过了难忘的12天。通过“实景课堂”、云端游学，这些海外华裔青少年与祖（籍）国的心更近了。

“课虽然多，但是很开心”

假期，每天早上8时到下午5时，“中华文化大乐园”的课程表安排得满满的。紧张的12天，孩子们乐在其中。

“课虽然多，但是很开心。我学到了新知识，收获了很多快乐。”马来西亚利民华小的李阮辉假期过后就是6年级学生了。对于此次“大乐园”的几乎所有课程，他都表现出浓厚兴趣，“插花、书法、博物馆……我全都喜欢。我最喜欢书法课，老师讲得很专业，虽然有点难，但是让我感受到了书法的博大精深和乐趣。现在，我每天都会在家里用毛笔写字。按照老师说的，放空脑袋里的思想，专心自己的书法，找到自己内心的平静。”

3月20日是马来西亚的开学日，到那一天，蔡禹湉将成为美罗瓜拉美金华小的二年级学生。30天的期末假期，她在“大乐园”度过了12天，并因此放弃了原本定好的外出旅游计划。姑姑蔡翠芳感到无比惊讶。“‘大乐园’课程内容包罗万象，看课程题目就很吸引人，不过，课程的安排很紧凑，我当时确实有点犹豫。我认为她年龄还小，这样的时间安排对她而言有点辛苦。但是没想到，一听到这个消息，禹湉毫不犹豫就选择了参加，而且一直坚持得很好。”

“我最爱剪纸课，不仅学到了各种剪纸的图案，还晓得剪纸的由来，学到了很多中华文化的新知识。”蔡禹湉说。

“中华文化大乐园”是国务院侨务办公室推出的一项品牌活动。“2023年线上中华文化大乐园——亚洲园”由中华海外联谊会主办，陕西省海外联谊会承办，西安一鸣实景教育科技有限公司执行，陕西省教育厅、陕西省文物局、西安交通大学、西安市海外联谊会、西安市教育局、西安市文物局、西安市碑林区归国华侨联合会协办。

据西安一鸣实景教育科技有限公司董事长祝成成介绍，本期线上活动采用线上直播互动的形式，依托“实景课堂”模式开展教学，以中华语言学习、传统工艺体验、云游西安古都等为主要授课内容，围绕云游古都、中华才艺、中华美食、中华瑰宝、中华文化等5大类别共开设99个课时。来自10多个国家的300多名华裔青少年“云聚”陕西，在轻松快乐的氛围中领略中华文化之博大，感受传统文化之魅力。

“感受中华文化的厚重与美”

假如你穿越回唐朝的长安城，会选择住在哪里？该去哪里买东西？该穿戴什么样子的服饰？唐朝的礼仪是什么样子？长安城有什么好吃的好玩的？

这就是“大乐园”中《假如我在唐朝长安》这堂课设定的情景。陕西历史博物馆社教部王静介绍，《假如我在唐朝长安》主题课程以丝路起点长安城为线索，以情景设置的方式带领同学们穿越到唐朝长安，让学生跟随老师一起探索唐代的都城长安，学习唐代的礼仪、服饰、娱乐、饮食等方面内容，让学生切身感受到唐代的开放与繁荣。

王静在“大乐园”教授的另一堂课是《丝路寻宝记》，以丝绸之路的开辟与发展为线索，以馆藏丝路相关文物为补充，为同学们解密丝绸的制作、丝绸之路的开辟、东西方文化交流等方面内容，让学生了解丝路文化及丝路对后世产生的深远影响。

“设计课程时，我就想，课程一定要让同学们有共鸣，不能单纯就文物讲文物。这次我也是第一次体验‘实景课堂’。我担任内景老师进行直播，提前请外景老师录好展厅的相关文物和讲解。课堂和展厅能特别顺畅地连接在一起，学生们得以全方位感受中华文化的厚重与美。”王静说。

学生们也给了老师极大的惊喜。

“刚开始，我担心，我在课堂上提出的问题会不会得不到回应。结果发现，学生们非常活跃。而且，虽然在海外，他们的中文水平比我预想的要好很多。比如，我在《丝路寻宝记》课堂上提到了阳关和玉门关，引出‘羌笛何须怨杨柳’和‘劝君更尽一杯酒’两句诗。没想到，学生们特别轻松地接上了下半句，而且能准确地解释诗句的意思。”王静说。

教授中国传统插花课的莲一老师也对学生们的积极参与深有感触。“我的第一堂课是用时令鲜花梅枝营造‘疏影横斜水清浅’的意境。课上，我穿汉服，以汉服礼开场，通过诵读诗词带领孩子们体会诗情画意，引导他们了解中国传统插花的风格特点，然后和孩子们一起欣赏梅枝的姿态美。之后，让孩子们用提前准备好的材料进行同步创作。考虑到大家身处不同国家，花材不限于梅枝，而是只要具备线条状、点状和片状的特点就可以。课后，引导孩子们给自己的作品取名字、配诗词，感受中国传统插花的意境之美。下课时间到了，孩子们都不舍得下课。”莲一说，“孩子们的作品真的令我很惊讶，每个人的作品都很特别。有一个七八岁的小朋友，第一次学习中国插花，就做出了很有意境的作品。”

“中国到底什么样子呢？”

陕西省海外联谊会副会长周玉峰在开园仪式上表示，中华优秀传统文化是中华文明的根和魂，海外侨胞也是中华文化在海外积极的传承者和传播者。她希望海外华裔青少年能通过本次大乐园活动感受中华文化魅力，领略陕西地域文化特色，做中华文化的传承者，做促进中外交流互鉴和民心相通的友好使者。

中国华文教育基金会秘书长于晓致辞中也说到，本次大乐园活动充分发挥陕西资源优势，设计出一系列有着陕西特色的课程，让身处海外华校的同学们在云端畅游中华锦绣山川，领略中华灿烂文化。他希望本次活动能在海外华校学子们心中播种下中华文化的种子，期待这颗种子长成参天大树。

事实的确如此。生动有趣的课程内容让孩子们对中国充满了向往。

“我爸爸是马来西亚华人，妈妈是越南人。小时候，爸爸常给我讲一些有关中国的小故事。我就很好奇，中国到底什么样子呢？这次课堂上跟着老师‘云游’了一些陕西的景点，比如大雁塔、陕西历史博物馆。我特别喜欢陕西历史博物馆，希望有机会能去看看。“李阮辉说。

“禹湉听了两天课就把自己未来的大学生活安排好了，说很想到中国留学。将来有机会，我一定会带她到中国看看的。”蔡翠芳说。

“疫情这几年，我们失去了很多现场交流的机会，但是，海外华裔学生线上学习的热情让我们深受感动。虽然他们中很多人都没来过中国，但是他们对中国相关课程的向往和接受度远超我们预期。授课老师也是用心传承和传播文化。我们欢欣于传统文化的活力，致力于传统文化的传播。”祝成成说，“相信此次活动能增进大家对中国的认识和了解，相信同根同源的情感能跨越万水千山，把大家拉得更近。”

“无论学习插花还是书法，都不是一两次课就能完全掌握的。但是我觉得，一堂设计精彩的课，一定能在孩子内心播下一颗种子，将来这颗种子一定会发芽、开花、结果。”莲一说。

“‘大乐园’最重要的作用在于增强了海外华裔青少年对中国优秀传统文化的认同感。在海外，他们本身就是中国优秀传统文化的传承者和传播者。有了‘大乐园’这样活动的熏陶和影响，他们一定能在海外讲好中国故事。”王静说。

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