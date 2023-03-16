新华社北京3月16日电（记者马卓言、邵艺博）外交部发言人汪文斌16日表示，美方用望远镜看待自身人权问题，却用放大镜挑剔他国人权状况，美国政府应立即着手解决国内日益严重的人权问题，而不是把自己打扮成“人权教师爷”的模样空谈什么尊重和保护人权。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国联邦调查局近日公布数据显示，2021年美国仇恨犯罪由2020年的8120起增加到9065起，受害人数量达12411名，较上一年增加11.6%，达到“创纪录的高水平”。其中，64.5%的受害人系因种族或民族而成为犯罪目标。中方对此有何评论？

汪文斌说，这些数字令人触目惊心。愈演愈烈的仇恨犯罪只是美国系统性种族主义和人权问题的冰山一角。

他说，事实上，在信奉所谓“人人生而平等”的美国，白人至上、排外主义直到今天仍在蔓延，包括原住民、非洲裔、亚裔、拉丁裔、穆斯林等在内的各少数族裔长期遭受普遍性、系统性歧视。在美国所有族裔群体中，印第安人的预期寿命最短，贫困率最高。非洲裔美国人在财富、健康、教育、司法公正等方面都远落后于白人。美国2021年针对亚裔的仇恨犯罪比2020年激增339%，63%的亚裔美国人认为针对亚裔的暴力活动仍在增加。占美国总人口19%的拉美裔只拥有2%的财富。75%的美国成年穆斯林表示美国社会存在大量对穆斯林的歧视。

汪文斌说，美国政府多次声称，将维护所有人的人权。这个“所有人”包不包括被跪杀的弗洛伊德？包不包括美国创纪录的仇恨犯罪受害者？包不包括今年以来死于枪支暴力的2337名美国民众？

“美方用望远镜看待自身人权问题，却用放大镜挑剔他国人权状况，肆无忌惮在人权问题上玩弄双重标准。”汪文斌说，中方奉劝美方，人权问题不是远在天边，而是近在眼前。

汪文斌表示，美国政府应该做的，是立即着手解决国内日益严重的种族歧视、仇恨犯罪、枪支暴力、毒品犯罪等人权问题，而不是把自己打扮成“人权教师爷”的模样空谈什么尊重和保护人权。

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