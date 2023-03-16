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马交通部长：马中企业合作助力高效跨境物流

2023年03月16日21:31 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡3月16日电（记者毛鹏飞 汪艺）马来西亚交通部长陆兆福15日表示，马中两国企业开展海铁联运业务，将有力提升马来西亚跨境物流效率。

　　陆兆福当天在吉隆坡出席中远海运集运（马来西亚）有限公司与马来亚铁路公司联合举办的海铁联运首发仪式暨合作协议签署仪式时作出如上表述。他说，此次马中企业海铁联运将带来全面、高效、可信赖的海运和陆运一体化服务方案，有效降低物流成本、节省运输时间。

　　中国驻马来西亚大使馆公使唐锐、马来亚铁路公司首席执行官穆赫德·拉尼·希沙姆·沙姆斯丁及数十家中马企业代表出席了仪式。在仪式完成后，首趟海铁联运铁路运输专列于当日满载着集装箱鸣笛启程，驶往玻璃市州巴东勿刹。

　　中远海运集运（马来西亚）有限公司总经理宋明志介绍，此次海铁联运合作覆盖西马主要区域，同时连接全球约140个国家和地区的579个港口。

　　据了解，马来亚铁路公司的铁路运输路线途经马来半岛西海岸数十个城市和铁路站点。中远海运集运每周都有数十条集装箱船挂靠马来西亚各主要港口，提供到世界各地的直航和中转海运服务。

(责编：于洋、杨牧)

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