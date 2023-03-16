新华社北京3月16日电（记者马卓言）围绕习近平总书记提出的全球文明倡议，外交部发言人汪文斌16日在例行记者会上应询表示，全球文明倡议是继全球发展倡议、全球安全倡议后，新时代中国为国际社会提供的又一重要公共产品。倡议着眼于推动文明交流互鉴、促进人类文明进步，为推动人类现代化进程、推动构建人类命运共同体注入强大正能量。

汪文斌说，3月15日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京出席中国共产党与世界政党高层对话会，并发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话，系统阐述了中国共产党关于探索现代化道路的认识，提出了全球文明倡议，表达了中国共产党愿同各国政党一道，推进具有本国特色的现代化事业、促进全球文明交流互鉴、推动构建人类命运共同体的真诚愿望，展现了中国共产党直面人类共同挑战的政治勇气和责任担当，为推动世界现代化进程、促进人类文明进步提供了中国方案。

汪文斌说，习近平总书记指出，在各国前途命运紧密相连的今天，不同文明包容共存、交流互鉴，在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园中具有不可替代的作用。我们要共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作。中国愿同国际社会一道，努力开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。

“全球文明倡议是继全球发展倡议、全球安全倡议后，新时代中国为国际社会提供的又一重要公共产品。倡议着眼于推动文明交流互鉴、促进人类文明进步，为推动人类现代化进程、推动构建人类命运共同体注入强大正能量。”汪文斌说。

汪文斌说，全球文明倡议一经提出，就引发国际社会积极反响。多国人士认为，习近平总书记首次提出全球文明倡议，将有力推动文明交流互鉴，促进人类文明进步。

汪文斌表示，从提出全球发展倡议、全球安全倡议，到提出全球文明倡议，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、人类文明进步的促进者，“为人类谋进步、为世界谋大同”的使命担当一以贯之。

“新征程上，中国式现代化作为人类文明新形态，与全球其他文明相互借鉴，必将极大丰富世界文明百花园；新时代中国与世界携手同行现代化之路，必将为促进人类和平与发展事业、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献！”汪文斌说。

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