新华社北京3月16日电 饱受“病痛”困扰的瑞士老牌银行瑞士信贷银行15日股价暴跌，欧洲股市银行股同样跳水。瑞士中央银行和金融监管机构随即发声，准备提供金融支持。分析师警告，鉴于瑞信的体量和业务规模，一旦“出事”，“将不仅仅是瑞士的问题”。

危机重重

15日，瑞信最大股东沙特阿拉伯国民银行董事会主席接受媒体采访时说，出于监管规定方面考虑，不会增持在瑞信的股份。当天，瑞信股价收盘下跌24%，报收于约1.7瑞士法郎（约合1.83美元）；盘中一度下跌30%至历史低位，最低点价格相比2021年2月缩水85%。

这是在瑞士卢塞恩拍摄的瑞士第二大银行瑞士信贷银行（瑞信银行）大楼（2月13日摄）。新华社记者连漪摄

瑞士金融市场监管局和央行瑞士国家银行当天晚些时候发表联合声明，表示瑞信“满足系统性重要银行所需的严格资本和流动性要求”，“如有必要，瑞士国家银行将向瑞信提供流动性支持”。

瑞信对央行的表态表示欢迎，打算接受金融支持。路透社报道，届时，瑞信将成为2008年金融危机以来首个接受央行救助的大型全球性银行。

瑞信2007年股价曾达到80瑞士法郎以上，近年来却因麻烦缠身而每况愈下，包括投资亏损、管理不善、高层更换频繁等。瑞信去年净亏损73亿瑞士法郎（79亿美元），为连续第二年净亏损，幅度是2008年金融危机以来最大。

本月5日，瑞信大股东美国哈里斯伙伴公司说，已在过去数月间清仓所持瑞信股票。瑞信14日发布年度报告，承认对财务报告的内部控制存在“重大缺陷”。这份年度报告原定上周发布，但美国证券交易委员会要求瑞信修改部分内容。

影响巨大

近日，美国区域性银行硅谷银行和签名银行关闭，市场震动，欧洲银行业也被恐慌情绪笼罩。欧洲各国政府和央行忙于安抚人心之时，瑞信出现的情况令欧洲银行业雪上加霜。

这是2022年10月3日在瑞士日内瓦拍摄的瑞士信贷银行大楼的资料照片。新华社记者连漪摄

欧洲股市银行业指数15日整体下跌7%，自本月8日以来市值蒸发超过1200亿欧元（1270亿美元）。大型银行中，法国巴黎银行股价下跌超过10%，法国兴业银行股价跌幅一度达到12%，这两家银行股票一度暂停交易；德意志银行和英国巴克莱银行股价下跌大约8%。

瑞信资产约为5300亿瑞士法郎（5730亿美元），体量远超硅谷银行和签名银行。英国凯投国际宏观经济咨询公司首席欧洲经济师安德鲁·肯宁哈姆认为，相比美国中型银行，瑞信资产庞大且在全球业务广泛，它的情况“对全球经济而言受关注度大得多”，“瑞信不仅仅是瑞士的问题，而是全球问题”。

肯宁哈姆说，尽管瑞信被广泛认为是欧洲大型银行中最薄弱的一环，但并不是近年来唯一盈利性弱的银行，瑞信的处境再次引发疑问：这是一场全球性危机的开始，还是仅仅是另一个特例？

路透社15日援引一名业内人士的话报道，虽然美国大银行认为瑞信风险目前仍可控，但数月来已经开始管控它们在瑞信的风险敞口。两名监管部门人士披露，欧洲中央银行已经要求受监管的银行报告它们在瑞信的风险敞口。此外，美国、英国等多国政府和央行也在密切关注瑞信相关情况。

能否重振

瑞信去年10月公布改革计划，包括彻底重组其投资银行、第四季度裁减2700名全职雇员从而至2025年底累计裁员9000人、转让证券化产品业务的大部分股权，以及减少风险加权资产和杠杆敞口等。

2021年6月28日，人们从位于德国法兰克福的欧元雕塑前走过。新华社记者逯阳摄

瑞信首席执行官乌尔里希·克尔纳15日接受媒体采访时表示，瑞信的“资本和流动性基础非常非常牢固”。

瑞信16日宣布，打算从央行借入最多500亿瑞士法郎（540亿美元）。瑞信称这为“决定性行动”，旨在“提前加强流动性”，支持核心业务和客户，把瑞信打造成“围绕客户需求、更简单、更专一的银行”。

报告显示，截至去年年底，瑞信客户存款较上一年同期减少41%。瑞信客户去年取款1230亿瑞士法郎（1330亿美元），绝大多数发生在第四季度。

56岁的医生法迪·里夏尔15日在瑞士日内瓦一家瑞信分支银行外告诉美联社记者，他担心自己在瑞信的存款，打算把其中一些转存至瑞信的竞争对手瑞士联合银行。“我很难相信瑞信能解决这些问题、能挺过去。”（惠晓霜）

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