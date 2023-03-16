新华社北京3月16日电（记者孙晶）日本国立癌症研究中心等机构日前发表的一项基于基因组分析的研究进一步揭示了饮酒与弥漫性胃癌的关联。有些人的基因决定了他们代谢酒精能力较差，饮酒会显著增加罹患弥漫性胃癌的风险。

图为2022年10月31日，一名女子在法国巴黎巧克力沙龙上品尝巧克力啤酒。（新华社记者高静摄）

弥漫性胃癌是恶性程度较高的一种胃癌，没有明确的肿瘤界限，病程短、发展快、预后较差。之前已有研究发现弥漫性胃癌与饮酒有关，新研究通过基因组测序分析首次予以证实。

这项研究对多国1457名胃癌患者的基因组样本进行了测序和分析，这是迄今全球最大规模的胃癌基因组测序。研究人员发现，酒精会诱发胃组织细胞的基因突变，导致弥漫性胃癌。这种突变与饮酒量、机体代谢酒精的能力等相关。有些人代谢酒精的能力较差，饮酒后罹患弥漫性胃癌的风险会显著增加。

研究人员介绍说，目前日本所有癌症中，胃癌患者数和死亡数都排第三位，而弥漫性胃癌又占所有胃癌约30%。在包括日本在内的东亚地区，很多人属于酒精代谢能力较差的体质。因此该研究癌症基因组学负责人柴田龙弘表示，这种体质的人在饮酒时必须更加警惕。

该研究共发现了75个与胃癌发病有关的基因以及16个可用于胃癌免疫疗法的基因组生物标识，这将有助于胃癌的预防和治疗。研究论文日前已发表在英国《自然·遗传学》杂志上。

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