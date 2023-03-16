新华社北京3月16日电 美国一列运载危险品的货运列车15日夜在亚利桑那州莫哈维县脱轨，暂时没有脱轨造成危险品泄漏的报告。

莫哈维县治安官办公室发言人证实上述消息。

据美国媒体报道，美国国家运输安全委员会、列车运营商博灵顿北方和圣菲铁路公司已获知发生在莫哈维县的列车脱轨事件并着手调查。

莫哈维县位于亚利桑那州西北部，邻近加利福尼亚州和内华达州。

这张美国国家运输安全委员会发布的无人机视频截图显示的是2月3日晚有毒化学品运载列车脱轨事故现场。新华社发

2月3日，诺福克南方公司一列货运列车驶经俄亥俄州东巴勒斯坦镇时脱轨，包括5节装运氯乙烯等危险品车厢在内的50节车厢脱轨或损坏。应急人员以避免大规模爆炸为由，对氯乙烯罐车进行“受控释放”。列车脱轨及“受控释放”导致大量有毒化学品进入空气、水和土壤，酿成环境危机。

同月28日，一列载有丙烷的货运列车在佛罗里达州马纳蒂县脱轨。

美国联邦铁路管理局数据显示，全美去年共有1000多起列车脱轨事故。（陈立希）

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