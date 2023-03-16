新华社北京3月16日电 国际原子能机构15日说，利比亚一处存放设施的大约2.5吨天然铀下落不明。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在声明中说，国际原子能机构原计划去年前往该地点核查，由于当地安全形势推迟至本月14日。然而，核查人员发现利比亚先前申报存放于该地点的10桶约2.5吨天然铀不翼而飞。

2022年4月25日，在奥地利维也纳，国际原子能机构总干事格罗西在国际原子能机构总部接受新华社专访。新华社记者郭晨摄

这一机构没有公布存放地点的位置，只说这处地点不易前往。

声明说国际原子能机构将调查铀失踪原因及其下落，同时警告说，这些铀下落不明可能构成辐射危害和核安全隐患。

利比亚的核计划始于上世纪70年代。美国等西方国家担忧穆阿迈尔·卡扎菲领导的利比亚支持恐怖主义、发展大规模杀伤性武器，对利比亚实施制裁。2003年，伊拉克战争前夕，利比亚提出与英国政府谈判。在多方斡旋下，利方与美英就大规模杀伤性武器问题多次秘密谈判。同年12月，利方正式宣布自愿放弃研制发展大规模杀伤性武器，并接受国际社会核查。

这是2022年8月27日在利比亚首都的黎波里拍摄的损毁的汽车。新华社发（哈姆扎·图尔基亚摄）

卡扎菲政权2011年在西方军事干涉下被反对派推翻，利比亚陷入动荡分裂。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方2020年10月签署停火协议，同年11月同意2021年12月举行议会和总统选举。2021年3月10日，利比亚新民族团结政府（即过渡政府）成立。然而，受各种因素影响，议会和总统选举至今未举行。（李富玉）

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