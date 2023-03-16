新华社法兰克福3月15日电 综述：加息周期下欧美银行业短期风险凸显

新华社记者邵莉

瑞士信贷银行股价15日盘中一度暴跌约30%，拖累欧美银行股全面下跌，显示出美国硅谷银行突然关闭导致的银行业危机波及欧洲。

这是在瑞士卢塞恩拍摄的瑞士第二大银行瑞士信贷银行（瑞信银行）大楼（2月13日摄）。新华社记者 连漪 摄

硅谷银行10日关闭后两个交易日，欧洲斯托克银行指数跌幅超10%，15日该指数再跌超8%。观察人士认为，过去一年利率飙升给银行业带来巨大风险。硅谷银行关闭后，银行业风险及利率前景不确定性大增，投资者避险情绪高涨，因此欧洲银行股持续暴跌。

美国咨询机构奥皮马斯公司专家奥克塔维奥·马伦齐说，瑞信股价下跌令人想起硅谷银行关闭，“在存款外流方面，瑞信的情况更糟”。但他认为，必要时瑞士央行将出手干预。

梅茨勒资产管理公司首席经济学家埃德加·瓦尔克表示，虽然许多银行不存在直接风险，但为留住储户，银行可能被迫支付更多存款利息。存款争夺战愈演愈烈，将打击银行的盈利能力，一些中小银行可能破产，但危及金融系统稳定的可能性不大。

德国中央合作银行分析师认为，只要美国的小银行不出现关闭潮，对欧洲银行体系的传染效应将是有限的。即使股价在未来几天或几周仍将承压，人们也会逐渐意识到不会出现欧洲银行业危机。

德国金融监管部门、银行业专家均认为，欧洲特别是德国银行业的流动性风险低于美国，一方面欧洲央行货币紧缩力度小于美联储，另一方面欧洲银行监管政策相比美国更严格，尤其是对小型金融机构监管方面。

3月13日，客户在美国加利福尼亚州圣克拉拉市硅谷银行总部外排队等候办理业务。新华社发（李建国摄）

不过，摩根大通分析师杜布拉夫科·拉科什认为，硅谷银行的流动性危机只是银行业陷入困境的一个“征兆”，商业地产行业也存在严重隐患。

由于需求下降、利率上升，商业地产估值明显下降，再融资问题凸显。欧洲系统性风险委员会警告称，商业地产行业目前处于危险之中。

欧洲评级机构范围评级公司最近也就欧洲的再融资问题警告说，今明两年到期的商业抵押贷款支持证券中，有三分之一将面临重大的再融资风险。

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