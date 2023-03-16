新华社北京3月16日电 又有一些国家领导人陆续通过致电致函等方式，热烈祝贺习近平当选中华人民共和国主席。

南非总统拉马福萨表示，您再次当选表明，中国人民对您的领导力充满信心，这也将对国际社会产生重要影响。南中有着相同发展目标和广泛共同利益，两国紧密团结，全面战略伙伴关系持续蓬勃发展。南非愿同中方在传统友谊和同志般关系基础上继续加强协作，携手推进区域和多边合作。

德国总统施泰因迈尔表示，衷心祝愿您在这一重要岗位上诸事顺遂。当今世界面临严峻挑战，各方须团结应对。我对德中关系未来发展充满信心，希望随着疫情形势好转，两国间广泛的人文交流能全面重启并不断深化。

荷兰首相吕特表示，诚挚祝贺您再次当选中国国家主席。我愿继续同您保持深入交流，开展建设性合作，深化荷中开放务实的全面合作伙伴关系。

马来西亚总理安瓦尔表示，作为14亿中国人民的掌舵者，您承担的责任无比重大。您的治国理政理念启迪了许多人。我坚信您将领导中国实现建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的伟大目标。马中始终相互尊重、互利共赢、命运与共。马来西亚将始终站在积极发展同中国关系的最前列。

刚果（布）总统萨苏表示，刚中全面战略合作伙伴关系发展成果令人鼓舞，我愿与您一道努力，加强刚中友好合作关系，造福两国人民。

博茨瓦纳总统马西西表示，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，您带领中国朝着中国式现代化的宏伟目标奋勇前进。您全票当选充分证明中国人民对您卓越领导力的绝对信任。博中拥有共同的核心价值理念，博方将继续推动两国友好关系不断向前发展。

苏里南总统单多吉表示，苏方始终致力于不断深化苏中关系和友谊，恪守一个中国原则，支持中方各项重要倡议，赞赏中国为维护多边主义、推动全球发展、构建人类命运共同体所发挥的建设性作用。

向习近平主席致贺的还有：保加利亚总统拉德夫、斯洛文尼亚总统穆萨尔、摩尔多瓦总统桑杜、牙买加总督艾伦、卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德、俄罗斯自由民主党主席斯卢茨基、吉尔吉斯斯坦共产党人党主席马萨利耶夫。

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