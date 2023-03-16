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传承悠久交流史 积极推动中日相互理解与友好合作

——专访日本奈良县知事荒井正吾

孙璐 叶习民
2023年03月16日11:04 | 来源：人民网-国际频道
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【编者按】中日两国一衣带水，各领域各层次友好合作关系全面深入发展。日本47个都道府县各具特色，在产业和旅游文化等方面各有优势。如何通过推动中日地方之间的交流，为两国合作创造新的契机？如何挖掘日本各地方的资源，与中国相关领域形成优势互补？带着这些问题，人民网日本公司策划“中日合作新机遇——日本地方知事系列访谈”，深入日本47个都道府县，与各位知事进行面对面交流。

奈良，在日本可谓是与中国渊源最深的地方。1300年前，日本首都“平城京”建于此地。这座都城，是仿造当时唐朝首都长安建成，许许多多的文化也随之传播到奈良乃至整个日本。如今，众多遗迹又成为中国游客喜爱的景点，诉说着中日友好交流的悠久历史。近日，人民网日本公司在奈良县对荒井正吾知事进行了专访。

日本奈良县知事荒井正吾接受人民网专访。人民网视频截图

传承历史 积极推动中日友好交流合作

谈及奈良县与中国的关系，荒井指出，1300多年前奈良与中国的交流，奠定了奈良乃至日本的基础，虽然在日后漫长的岁月里，两国关系经历了波折起伏，但日本与中国始终是邻国。他表示，希望通过与中国地方政府及机构的交流，使两国源远流长的友好交流关系能够被继承并发扬光大。

2008年11月，荒井率团前往陕西省进行友好访问。访问期间，荒井向陕西省提出，希望与陕西省建立友好合作关系，得到陕西省方面的赞同。2009年4月，双方签订了《中华人民共和国陕西省与日本国奈良县发展友好省县关系备忘录》，就在经济、科技、文化遗产保护、文化教育及观光等领域展开合作达成协议。

奈良县尤其重视与陕西省开展青少年交流。作为“次世代培养事业”的一环，以培养未来能够肩负国际交流、友好交流重任的青年为目的，从2013年起至新冠疫情爆发前的2019年，奈良县每年向陕西省派遣6-10名关心国际交流和异文化理解的奈良县青年。此外，奈良县与陕西省还相互派遣以小学生及初中生共同组成的运动队，希望通过体育交流，在提高竞技水平的同时，使青少年之间能够产生友谊，加深对于文化和社会状况的相互理解。

另一方面，2019年，奈良县与清华大学相继签订备忘录，双方就推进学术研究及教育、提高和振兴文化及艺术、振兴产业、人才交流及培养等方面达成协议。经过积极不懈筹备，2022年9-12月，清华大学与奈良县政府联合在清华大学艺术博物馆成功举办了《跨越两国的审美：日本与中国汉唐时期文化交流》特展，包括诸多首次出境日本的珍贵文物在内，中日珍宝汇于一堂，共同勾勒出一幅中日文明交流图景。同年12月及2023年2月，双方又在中日两国联合举办了“日中交流两千年的历程与展望”论坛及“日本与中国汉唐时期文化交流”特展研讨会等活动。

摆放在会议室的清华大学纪念盘。人民网视频截图

继往开来 着力推动地方城市交流

八世纪初，在如今的奈良地区建成的“平城京”，是在汲取以东亚为中心的欧亚大陆各地文明的基础上诞生的。奈良时代，日本与中国的交流，奠定了日本发展的基础。为了表达感谢，2010年，作为“平城迁都1300年纪念事业”的核心之一，在奈良县的主导下，以中国、日本及韩国的地方政府为中心，发起成立了“东亚地方政府会议”。

荒井认为，中国是一个非常大的国家，各地区具有不同特色，奈良县政府需要与中国各地方政府开展多元化交流。他指出，奈良县政府通过与其他国家地方政府交流，能够相互取长补短，各国地方政府面临相同的课题，如地方振兴、社会保障等，通过交流，能够相互汲取智慧，使地方政府更好地发挥振兴地方的作用。

据了解，经过多年的发展，如今，包括中国的18个地方政府、日本的38个地方政府在内，全世界共有7个国家的75个地方政府参加了“东亚地方政府会议”，累计召开了11次会议。第12次会议将于今年在中国临沂市召开。荒井表示，通过讨论共同面临的课题，这一会议在提高各地方政府行政能力的同时，也加深了彼此间的友好和信任关系，进而对国家间的外交起到了补充作用。

世界遗产之都 肩负促进理解中国重任

奈良县有三处世界遗产，分别为“古都奈良文化遗产”“法隆寺地区佛教建筑物”“纪伊山地灵场和参诣道”，数量位居日本各都道府县首位。荒井透露，作为奈良县第四处世界遗产，讲述日本诞生故事的“飞鸟·藤原宫都及其相关群遗产”正力争于2025年实现申请为世界遗产。

法隆寺是日本首座被列入世界文化遗产名录的建筑。人民网视频截图

荒井特别提到唐招提寺。他说，作为“古都奈良文化遗产”构成之一的唐招提寺，由历经重重苦难，从唐朝远渡日本的高僧鉴真大师创建。鉴真大师将当时最先进的文化传播到日本。他认为，如今，不仅是日本民众，很多中国游客来到奈良，也会前来唐招提寺参拜，唐招提寺成为了中日友好的象征。

日本奈良县知事荒井正吾接受人民网专访。人民网视频截图

荒井指出，奈良与中国的交往源远流长，在这样的历史背景下，奈良县希望能够承担起促进世界各国加深对于中国理解的责任。他说，在百年前，全世界对中国的研究最为深入的学者内藤湖南便居住在奈良附近，如今，不论是与扬州大明寺的交流，还是东亚地方政府会议的举办，都是希望能够为促进对中国的理解做出一份贡献。

荒井表示，奈良县坐落着众多能够体现与中国交流悠久历史的名胜古迹，也有各种各样的美食，以及舒适的住宿设施，欢迎更多的中国游客来到奈良。

(责编：燕勐、常红)

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