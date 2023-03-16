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瑞信股价跌至历史新低

2023年03月16日10:34 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦3月15日电（记者陈斌杰）受多重因素影响，瑞士第二大银行集团瑞士信贷银行股价15日盘中一度暴跌约30%，至历史新低。瑞士中央银行当天表示，如有必要将为瑞信银行提供流动性。

　　当天，瑞士证券交易所瑞信股价从开盘每股2.28瑞士法郎一度跌至1.55瑞士法郎，收于1.70瑞士法郎。

　　据彭博社报道，瑞信大股东沙特国家银行当天表示，出于监管要求等原因，将不会增持瑞信股票。

　　瑞士央行瑞士国家银行和瑞士金融市场监管局当晚发表联合公报，表示美国银行业的问题不会对瑞士金融市场构成直接风险，“瑞信满足适用于系统重要性银行的高资本和流动性要求。如有必要，瑞士国家银行将为瑞信提供流动性”。

　　瑞信成立于1856年，在全球资本市场具有重要影响力。今年2月，瑞信宣布2022年净亏损73亿瑞士法郎，连续第二年净亏损。3月14日，瑞信发布报告称，该行对财务报告的内部控制存在“重大缺陷”。

　　分析人士认为，受美国硅谷银行关闭风波影响，欧洲银行股普遍暴跌，瑞信内控问题的披露和大股东拒绝继续注资让瑞信股价雪上加霜。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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