人民网曼谷3月15日电 （记者赵益普）由中国—东盟博览会（简称“东博会”）秘书处和柬埔寨商业部联合主办的第20届东博会推介会15日上午在柬埔寨商业部举行。中国全国政协常委、东博会秘书处秘书长韦朝晖，中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权，柬埔寨首相助理大臣、商业部国务秘书春达拉，柬埔寨商业部国务秘书森泰等中柬两国官员，以及80多家柬埔寨企业的代表参加了推介会。

邬国权在致辞中表示，东博会是中国—东盟开放的重要合作平台，举办19年来为促进地区贸易自由化便利化，为包括柬埔寨在内的东盟国家进军中国市场提供了良好机遇，成效有目共睹。今年是东博会创办20周年，希望柬埔寨企业以此为契机，积极参与本届东博会，深入挖掘中国—东盟全面战略伙伴关系带来的重大机遇。

柬埔寨商业部自2004年参与共办首届东博会以来，柬埔寨曾两次成功担任主题国。新冠疫情之前，柬埔寨首相洪森曾11次率团出席开幕式，是出席东博会次数最多的外国领导人。春达拉表示，中柬建交65年来，两国关系不断深化，已成为牢不可破的“铁杆朋友”。柬埔寨商业部一直积极参与东博会，曾获最佳组织者、最佳魅力之城展馆、最佳投资合作促进奖等多项荣誉。

韦朝晖在推介辞中表示，在中国与东盟的共同努力下，东博会以服务中国—东盟自贸区建设为宗旨，积极推动中国—东盟经贸合作走深走实，已成为广受欢迎的区域公共产品和国际合作平台。柬埔寨政府高度重视东博会，为让更多柬埔寨企业分享东博会平台红利，东博会将为柬埔寨企业提供更多参展参会便利。

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