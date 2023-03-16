津巴布韦《先驱报》3月13日文章，原题：中国修建的大坝缓解了肯尼亚干旱影响 在中国两会期间，“一带一路”倡议不断被提及。为了更好地理解这个术语，肯尼亚最新的水坝项目可以作为一个恰当的例子。

东非正面临着已持续6年的干旱，气候变化成为肯尼亚农业面临的重大挑战。“一带一路”倡议下的斯瓦克大坝项目是解决该问题的措施之一。

对于肯尼亚东南部马卡科斯郡居民来说，几十年来取水一直是个问题。他们家里没有自来水，而是通过收集雨水供日常使用。“我们需要花4个多小时去那边的河里取水。”当地居民多库斯·姆温齐说。

这在肯尼亚不是个例。由于该国的气候变得不可预测，对农作物生产带来了不利影响，导致该国粮食短缺和价格上涨。目前，粮食安全是肯尼亚面临的重大挑战，尤其是在农村地区。许多家庭无法获得充足和富有营养的食物，导致居民营养不良和其他健康问题。这都是因为农业生产力水平低下、贫困和水资源有限造成的。

政府和其他团体试图通过推广智能农业来缓解这一问题，例如小规模灌溉和农业补贴。因此，建造大坝在这个过程中扮演了重要角色。位于肯尼亚东南部阿西河和斯瓦克河交汇处的斯瓦克大坝是“斯瓦克多用途水资源开发项目”，也是肯尼亚2030年远景发展规划和“四大发展目标”的旗舰项目，还是该国在建的最大的集供水、灌溉、发电为一体的综合性水坝工程。

大坝蓄水可达6.88亿立方米，能极大缓解肯尼亚东南部孔扎科技城以及基图伊、马库埃尼、马卡科斯3个郡超过130万人的缺水和灌溉问题。环保专家菲丝·纳兹比说，“大坝还可以水力发电，意味着将有电力供应。目前，该地区还没有大的电力来源，主要是靠太阳能发电。”

肯尼亚农业部门面临着众多阻碍其发展的挑战。斯瓦克大坝建成后，将通过蓄水和发电为肯尼亚东南部带来巨大经济效益。（刘长煌译）

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