中新网3月16日电 据路透社当地时间15日报道，土耳其消息人士表示，土耳其议会“极有可能”在 4月中旬会期结束前，单独批准芬兰加入北约的申请。

瑞典和芬兰2022年5月申请加入北约。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员，但土耳其对两国的加入表示反对。

同年6月，土耳其、瑞典、芬兰签署备忘录，确认土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约，瑞典和芬兰将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”等。

一名知情官员表示，芬兰已经在这方面采取了措施。另一名土耳其高级官员则表示，芬兰的申请将独立于瑞典的申请获得批准。

路透社援引消息人士称，“芬兰加入北约的必要步骤很有可能在(议会)闭幕和(5月14日土耳其)举行选举之前完成。”

芬兰总统尼尼斯托将于3月16日至17日对土耳其进行访问。其间将讨论芬兰加入北约等事宜。

此外，报道称，土耳其总统埃尔多安表示，他将尽快向议会提交芬兰加入北约的批准书，并表示将“信守承诺”。

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