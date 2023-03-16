新华社北京3月15日电 题：携手共绘人类社会现代化新图景——习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话引发国际社会热烈反响

新华社记者

3月15日，中国共产党与世界政党高层对话会以视频连线方式举行，中共中央总书记、国家主席习近平出席高层对话会并发表主旨讲话。

在这场主题为“现代化道路：政党的责任”的对话会上，习近平总书记就“我们究竟需要什么样的现代化？怎样才能实现现代化？”等一系列发人深省的现代化之问给出了中国答案。

多国人士在接受新华社记者采访时认为，习近平总书记的讲话阐释了政党作为引领和推动现代化进程的重要力量所担负的责任，传递了中国共产党愿携手各国政党和政治组织促进现代化建设、推动世界繁荣进步的真诚意愿。习近平总书记首次提出全球文明倡议，将开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面。

“中国式现代化的实现非一日之功”

黎巴嫩社会进步党外事书记扎希尔·拉阿德表示，习近平总书记的讲话解答了与会各方关心的诸多问题，提出政党应承担起推进现代化建设的责任，其中坚持以人民为中心应是走好现代化道路的关键。

哥伦比亚共产党国际关系部秘书安德烈斯·阿尔瓦雷斯说，习近平总书记进一步阐述了他对现代化和发展的重要主张，这有利于减少南北差距，建立公平正义、共建共享的安全发展格局。在这一格局下，世界各国人民将拥有更多的自主抉择权。

阿塞拜疆执政党新阿塞拜疆党副主席塔希尔·布达戈夫高度认同习近平总书记提出的政党在推进现代化进程中发挥更大作用的主张。他表示，新阿塞拜疆党希望加强与中国共产党的交流合作，进而进一步推动两国关系发展。

“现代化不会从天上掉下来，而是要通过发扬历史主动精神干出来。”加纳中国友好协会秘书长本杰明·阿那格雷十分赞同习近平总书记的这一论述。“中国式现代化的实现非一日之功，它需要一个政党坚强的领导和精准施策。中国共产党带领中国人民不懈努力，在这条现代化的道路上不断奋进，为非洲国家政党作出示范。”

“中国共产党为其他国家政党做了一个好榜样”

“我非常赞赏习近平总书记提出的‘以建立新型政党关系助力构建新型国际关系，以夯实完善全球政党伙伴关系助力深化拓展全球伙伴关系’这一观点。”巴基斯坦伊斯兰促进会外事书记阿西夫·卡齐说，“巴基斯坦政党欢迎这一通过促进党际关系发展而促进民心相通的倡议。作为巴基斯坦主要政党之一，巴基斯坦伊斯兰促进会一直与中国共产党保持着良好交流与沟通，期待继续增进与中国共产党的交流合作，并通过智库、青年、妇女组织等交流来加强两党两国合作。”

“伊朗伊斯兰联合党愿同中国共产党加强合作。”伊朗伊斯兰联合党总书记阿萨杜拉·巴达姆齐安表示，伊朗伊斯兰联合党愿在人文、医疗、经济、文化遗产等各领域同中国共产党深化合作，为促进世界繁荣进步贡献力量。

“中国共产党致力于加强政党交流合作，推动构建人类命运共同体。”通过视频方式参会的玻利维亚前外长费尔南多·瓦纳库尼对记者说，在百年未有之大变局的背景下，各个政党应当携手并进，共同应对粮食、卫生、安全等领域的挑战，以人民为执政之本，推动全球化迈向更加光明的未来。

“在中国共产党的坚强领导下，中国已成为维护世界和平稳定的重要力量。”巴西东方学学者古斯塔沃·平托说，前不久，中国促成沙特和伊朗同意复交，就充分体现了中国的大国担当。“中华文明提倡兼容并蓄、有容乃大，这种开放包容的精神值得更多国家深入了解，有助于创造世界更加美好的未来。”

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说：“中国共产党致力于维护国际公平正义，促进世界和平稳定，倡导践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系。没有和平，任何国家都无法发展。中国共产党为其他国家政党做了一个好榜样。”

“全球文明倡议顺应时代要求”

“习近平总书记提出的全球文明倡议，尊重现实、尊重不同文明。”老挝人民革命党中宣部副部长万赛·塔维延高度评价全球文明倡议顺应时代要求，有助于不同文明包容共存、交流互鉴，在人类社会现代化进程中推动各国人民互相了解、彼此亲近、共同进步。

与会的俄中友好协会副主席、俄罗斯亚太地区研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫说，全球文明倡议是构建人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议的自然发展，得到对话会参与者的热烈赞同。这一新倡议主张不同文明包容共存、公平发展，将对推动建设多极世界、促进世界共同繁荣发挥积极作用。

在希腊雅典大学名誉教授埃莱妮·卡拉马伦古看来，中国为加强世界文明互鉴所作的努力非常重要。卡拉马伦古近年来一直同中国高校保持着密切合作，她以希中合作为例指出，“文化和教育领域内两国合作的加深有助于加深对两国教育体系和两国人民的了解，推动希中两国合作变得更加频繁和富有成果”。

“各国应和平发展，各个文明间应相互尊重。全球文明倡议有助于推动世界合力应对急切的全球性挑战，减少冲突和对抗，通过平等互鉴对话包容实现人类和谐相处，合作发展，文明进步，命运与共。”这是塞浦路斯劳动人民进步党总书记斯特凡诺斯·斯蒂芬努从习近平总书记的主旨讲话中读到的深意。

“伊朗和中国都是拥有数千年历史的文明古国，都为世界文明发展作出过贡献。”习近平总书记提出的全球文明倡议令巴达姆齐安备感欣喜。“我们认为，全球文明倡议的提出，有助于各国人民走出殖民主义、帝国主义、霸权主义阴影，维护自身独特的文明与文化。我们应携起手来，共同实现发展和现代化，向世界人民所共同追求的文明前进。”（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：何毅、常天童、王晓梅）

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