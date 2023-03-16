新华社东京3月15日电（记者钱铮 钟雅）第19届日本“世界智能能源周”15日在东京国际展览中心拉开帷幕。在这个为期三天的国际性新能源综合展会上，中国企业备受各方参会人士关注。

本届“世界智能能源周”由氢和燃料电池展、太阳能发电展、智能电网展、风力发电展、蓄电池展等分展会组成。在国际社会对可再生能源的需求日渐高涨背景下，本届展会吸引了来自约30个国家和地区的超过1200家企业。

在参加太阳能发电展的约160家企业中，中国企业超过70家。蓄电池展的约180家参展企业中，中国企业占比也超过四分之一。

致力于燃料电池系统研发的上海重塑能源集团股份有限公司与瑞士清洁动力技术公司GreenGT在展会上联合发布了NGT 75系列燃料电池系统。重塑集团品牌总监埃兹拉·埃默森表示，展会汇集了来自世界各地的优秀能源企业，帮助公司拓展产业链、供应链体系。氢能源对环境友好，有助于达成脱碳目标，中国的包容性产业政策推动氢能产业发展进入快车道。

江苏氢导智能装备有限公司展示了自主研发的CCM涂布机、膜电极边框组装设备、电堆组装线、大功率电堆测试台等氢能相关设备。公司总经理邵孟表示，中国氢能源产业发展迅速、市场广阔、前景光明。

日本“世界智能能源周”由RX Japan株式会社主办，是日本影响力最大的国际性新能源行业展会。

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