新华社悉尼3月15日电 澳大利亚前总理保罗·基廷15日表示，澳美英核潜艇合作是澳政府百年来“最糟糕的决定”，这一决定不利于澳大利亚自身利益也不利于地区安全。

基廷当日出席了澳全国记者协会活动。他在一份书面声明中说，现在的澳工党政府为了“盎格鲁世界”的安全问题而无视亚洲的安全问题。身处亚洲的澳大利亚将自己锁定为身为大西洋国家的美国的附庸。澳大利亚历史上就曾出现过这样的情况——自身的国际利益被盟友的利益所裹挟，外交政策被国防政策所取代。

基廷表示，澳大利亚放弃法国的潜艇计划转而寻求向美国购买核潜艇，不仅耗资巨大，而且是一个没有经过深思熟虑的仓促决定。

“让我们国家同另一个国家——美国——签署协议，为他们的偏好服务，后面还跟着没头没脑的英国人，这可不是什么好景象。”他说。

基廷指出，澳美英核潜艇合作的结果就是，澳大利亚花费巨大给美英两国的防务企业送去支持。花费数千亿澳元造核潜艇去遏制中国，对任何一方都没好处。中国没有也不会对美国构成威胁。

基廷表示，尽管代价巨大，但潜艇计划并不能解决挑战，也不能解决澳大利亚民众和这片大陆的安全问题。

2021年9月，美国、英国、澳大利亚宣布建立三边安全伙伴关系并开展核潜艇合作。一些国际军备控制专家指出，美英帮助澳大利亚建核潜艇存在核材料和核技术扩散风险，将冲击全球核不扩散体系。

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