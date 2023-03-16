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新华社评论员：让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然

2023年03月16日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月15日电 题：让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然

　　新华社评论员

　　“让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然”。15日，在中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平总书记发表主旨讲话，首次提出全球文明倡议。这是继全球发展倡议、全球安全倡议后，新时代中国为国际社会提供的又一重要公共产品。倡议着眼于推动文明交流互鉴、促进人类文明进步，为推动人类现代化进程、推动构建人类命运共同体注入强大正能量。

　　“一花独放不是春，百花齐放春满园。”在各国前途命运紧密相连的今天，不同文明包容共存、交流互鉴，在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园中具有不可替代的作用。“共同倡导尊重世界文明多样性”“共同倡导弘扬全人类共同价值”“共同倡导重视文明传承和创新”“共同倡导加强国际人文交流合作”，全球文明倡议立足世界百年未有之大变局，在文明交流互鉴中寻求智慧、凝聚力量，推动破解人类共同面临的各种挑战，彰显了新时代中国对人类前途命运的深入思考与责任担当。

　　尊重世界文明多样性，是文明交流互鉴的重要前提。人类在漫长的历史长河中，创造和发展了多姿多彩的文明。中国古人说，“物之不齐，物之情也”。人类创造的每一种文明都是独特的，在价值上是平等的。文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。我们要坚持文明平等、互鉴、对话、包容，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越，让文明多样性成为世界发展的活力和动力之源。

　　弘扬全人类共同价值，是文明交流互鉴的理念指引。各国历史、文化、制度、发展水平不尽相同，但和平、发展、公平、正义、民主、自由是各国人民的共同追求。以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗，我们才能共同消除现实生活中的文化壁垒，共同打破阻碍人类交往的精神隔阂，让各种文明和谐共存、交相辉映。

　　重视文明传承和创新，是文明交流互鉴的动力之源。文明永续发展，既需要薪火相传、代代守护，更需要顺时应势、推陈出新。世界文明历史揭示了一个规律：任何一种文明都要与时偕行，不断吸纳时代精华。充分挖掘各国历史文化的时代价值，推动各国优秀传统文化在现代化进程中实现创造性转化、创新性发展，我们就能激活文明进步的源头活水，不断创造出跨越时空、富有永恒魅力的文明成果。

　　加强国际人文交流合作，是文明交流互鉴的必由之路。探讨构建全球文明对话合作网络，丰富交流内容，拓展合作渠道，促进各国人民相知相亲，努力开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面，就能汇聚起共同推动人类文明发展进步的强大合力。

　　抚今追昔，鉴往知来。从提出和平共处五项原则，到坚守独立自主的和平外交政策；从提出构建人类命运共同体，到推动高质量共建“一带一路”；从提出全球发展倡议、全球安全倡议，到提出全球文明倡议，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，“为人类谋进步、为世界谋大同”的使命担当一以贯之。新征程上，中国式现代化作为人类文明新形态，与全球其他文明相互借鉴，必将极大丰富世界文明百花园；新时代中国与世界携手同行现代化之路，必将为促进人类和平与发展事业、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献！

(责编：崔越、刘叶婷)

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