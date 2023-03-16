新华社莫斯科3月15日电（记者黄河）俄罗斯国防部网站15日晚发布通报说，应美方要求，俄国防部长绍伊古当天与美国国防部长奥斯汀通电话，就14日美国无人机在黑海坠毁事件的前因后果交换意见。

通报说，绍伊古在通话中指出，事件发生的原因是美方不遵守俄方在进行特别军事行动时宣布建立飞行限制区的相关规定，并增加针对俄罗斯利益的情报活动。美国战略无人机在克里米亚沿岸飞行具有挑衅性，会诱发黑海地区局势升级。

通报说，俄方对事态发展不感兴趣，但将继续对所有挑衅行为做出相应回应。与此同时，核大国必须尽可能采取负责任的举措，包括保持军事沟通渠道以便讨论任何危机情况。

俄国防部14日晚发表声明说，当天早些时候，俄空天军在克里米亚半岛周边黑海水域上空发现一架美国MQ-9无人机，当时该无人机正朝俄边境方向飞行，机上的应答器处于关闭状态。俄空天军执勤战机升空对侵入空域的飞行器进行识别，无人机因进行剧烈机动动作而失控，急速失去高度后坠入水中。俄方战机未动用机载武器，未与美方无人机发生接触，并安全返回了驻地机场。

美国欧洲司令部14日发表声明说，一架美国MQ-9无人机当天在黑海上空遭两架俄罗斯苏-27战斗机拦截，其中一架战斗机撞击了无人机的螺旋桨，迫使美军将这架无人机坠毁于黑海水域。撞击发生前，两架苏-27战斗机曾“屡次向美无人机倾倒燃油并飞至其前方”。

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