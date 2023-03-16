据新华社耶路撒冷电 （记者王卓伦、陈君清）在以色列经济中心特拉维夫市日前举办的中国浙江—以色列投资贸易合作交流会上，多位以色列商界人士表示看好中国经济发展前景和广阔市场，期待继续扩大在华业务。

以色列出口和国际合作协会主席阿耶莱特·纳赫米亚斯—瓦宾在交流会上说，中国已成为以色列亚洲第一大、全球第二大贸易伙伴国，也是以色列最大货物进口来源国，越来越多以色列企业深耕中国市场。以色列跨境投资集团英飞尼迪集团董事长、中国以色列商会主席阿米尔·盖尔·奥尔说，以中经贸往来正有序恢复，各领域合作都面临着崭新机遇，期望两国商界因势而动，搭建更加密切的交流平台，探索更多的创新合作模式。以色列中国商会主席伊兰·马奥尔说，以色列商界看好中国市场，期待拓展各领域合作项目，希望更多中国地方政府在以色列举办经贸交流活动、更多以色列企业赴华投资。

这是中国优化调整防疫政策以来中国地方政府在以色列举办的首场大型经贸交流活动。在活动现场，浙江—以色列国际投资合作联盟启动，浙江中以（临平）产业合作园、杭州临平（德诺）全球生命科技创新中心揭牌。浙江舟山市政府与以色列创新谷公司签署合作备忘录。

《 人民日报 》（ 2023年03月16日 17 版）

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