本报记者 谢亚宏

意大利第六十届博洛尼亚国际童书展近期落幕，吸引了来自90个国家和地区的1400余家参展商，其间举行了300多场讲座等文化活动。在五彩斑斓的童书世界里，来自中国的众多儿童原创读物讲述着一个个妙趣横生的故事，吸引着世界各地书商的目光。

博洛尼亚国际童书展始创于1964年，是世界少儿图书和多媒体行业最负盛名的展会之一。童书展展会总监埃琳娜·帕索利表示，本届书展规模已完全恢复到新冠疫情前水平，希望各国少儿图书出版机构能够借助平台加强合作，促进儿童图书出版合作，推动青少年品质阅读。国际青少年图书委员会欧洲区域联络人多丽丝·布莱特莫瑟表示，书籍对于孩子们增长知识和健康成长意义重大，要努力保障各国儿童阅读的权利。

据了解，博洛尼亚国际童书展一直很重视中国参展商。此次来自中国的20多家参展商展示了特色鲜明的各类原创插画及少儿图书，广受欢迎，其中有三部来自中国的作品获得了提名奖和大奖，是中国原创作品在历年的博洛尼亚最佳童书奖评选中成绩最好的一年。

记者在书展现场看到，中国少年儿童新闻出版总社、禹田文化传媒等中国出版机构展位内，参观者络绎不绝（见图，本报记者谢亚宏摄）。中国科学技术出版社32平方米的展位中摆放着百余本精心挑选的原创读物，覆盖儿童通识科普、中国传统文化等多个领域。不少来自德国、意大利、美国等国家的出版商、插画师、版权代理商等纷纷来到展位洽谈合作，并饶有兴致地翻阅主题丰富的中国童书。展位上，阿联酋文化出版公司负责人巴萨姆·切巴洛对一本讲述中国航天历程的儿童科普读物爱不释手，他说：“阿中两国在航天领域保持着紧密合作，中国在这一领域取得的成就有目共睹。这本书图文并茂、内容丰富，我希望将它推介给阿拉伯国家的少年儿童，这有助于启迪他们的智慧和想象力。”

版权交易是本届童书展的重点活动之一。各国出版商代表纷纷来到中国展位咨询版权交易信息。不少出版商代表表示，越来越多人想学习中文、读懂中国，但当地读者特别是儿童获取中国图书的渠道有限，希望在书展上采购到中文图书。

中国科学技术出版社的多部作品成功与来自俄罗斯、巴西的出版商签订版权协议，题材涉及多个领域。巴西博书出版公司首席执行官小卡洛斯·爱德华多·卡瓦列罗告诉记者，这些书籍以妙趣横生的方式将自然现象、传统文化等娓娓道来，“中国童书的故事很精彩，一定会在巴西市场受欢迎”。俄罗斯伊尔库茨克图书出版公司首席执行官斯拉瓦·费奥多罗夫表示，此前出版社引进了介绍中国古代桥梁的儿童原创读物并广受好评，“我们对未来与中国出版机构的合作充满信心”。

世界著名童书出版商比利时克拉维斯出版社社长菲利普·沃克表示，近年来中国出版行业的国际合作逐渐扩大，中国原创童书的画风、故事性都在不断进步，原创内容越来越强，对欧美国家的吸引力持续增大，“希望未来看到更多优秀的中国原创童书”。

（本报意大利博洛尼亚电）

《 人民日报 》（ 2023年03月16日 17 版）

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