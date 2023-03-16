“应停止屈辱卖国方案！”近日，在韩国首尔外交部大楼前，多个市民团体在抗议活动现场打出标语，反对韩方针对日本二战时期强征劳工受害者赔偿问题的解决方案。

据韩国政府3月6日宣布的解决方案，韩国行政安全部下属财团筹措资金，替被告日本企业代付赔偿金。这份方案一经发布，立即引发部分韩国受害劳工及家属、多个市民团体以及最大在野党的强烈抗议，韩国社交媒体也涌现大量反对声音。

然而，大洋彼岸作为“第三方”的美国却反应颇为高调，甚至刻意彰显美方对日韩关系所起到的作用。

韩国内强烈反对

韩国多个市民团体3月6日在首尔外交部大楼前抗议，称该赔偿方案“给战犯企业免罪符”，表示不接受第三方代付赔偿金，并敦促政府撤回该方案。

在社交媒体上，有韩国网友批评：“不要称之为对强征劳工问题的解决方案，不要称之为协议，这是卖国行为。”

有网友质疑道：“我们国家曾深受战争之苦，如今对受害者的赔偿金却要用我们自己纳的税来支付？”

还有网友讽刺说：“自家小孩被邻居暴打一顿，父亲教训了自家挨打的孩子，不准小孩还嘴，反而向邻居道歉说，‘不要担心，医疗费我们自己来出，以后咱们好好做邻居。’而邻居对此还嗤之以鼻。”

韩国最大在野党共同民主党党首李在明同日说，这一方案是对强征劳工受害者的“二次加害”，是“与大法院判决背道而驰的暴行”，更是“韩国外交史上的耻辱和污点”。

日本1910年至1945年殖民统治朝鲜半岛期间强征了大批劳工到日本做苦力。韩方统计显示，被强征的朝鲜半岛劳工多达78万人。这些劳工往往被以诱骗、胁迫等方式带到日本从事劳役，饱受非人待遇，不少人甚至被折磨致死。长期以来，韩国受害劳工及遗属多次发起诉讼向日方索赔，但日本政府和相关企业一直以两国1965年签订《韩日请求权协定》“已解决”索赔问题为由拒绝赔偿。

日本表示欢迎

日本对韩方宣布的最新解决方案表示欢迎。日本外务大臣林芳正说：“日本政府认为韩国政府今日宣布的方案是促进日韩关系恢复健康的举措，双方关系在2018年韩方裁决以后陷入非常严峻的局面。”

2018年，韩国大法院就三起索赔诉讼做出终审判决，认定《韩日请求权协定》不妨碍强征劳工受害者起诉企业，判令涉事日企赔偿原告。日方由此对韩方实施经济报复，包括对出口韩国的半导体产业部分重要原材料实施管制。日韩关系进一步恶化。

据日本《产经新闻》2月底援引日本政府消息人士的说法，日本政府正在考虑放松对韩国的出口贸易管制，把韩国重新列入日本的出口管理优待对象国，但要视韩方就强征劳工赔偿问题提出何种对策。而韩方在磋商中告知日方，该方案在韩国国内遭遇强大阻力，希望日本给出“有诚意的回应”。

美国背后施压

由于时差因素，美国白宫于当地时间3月5日深夜发表声明对韩方的宣布表示欢迎。总统拜登在声明中称，这份方案“将为美国两个亲密盟友开启合作与伙伴关系的突破性新篇章”，美国政府将继续“协助”日韩两国改善关系。

美国国务卿布林肯也就此发表声明，强调美日韩三边关系对美方“印太战略”的重要性。

在美国国务院例行记者会上，被问及美国在日韩关系中发挥何等作用，发言人普赖斯并未详细展开，但强调说，拜登政府任期内，美国高级官员已与日韩两国举行多达25轮三边会面。

据韩联社分析，美国强烈希望韩日改善双边关系无疑是这份方案出台的考虑因素之一，而接下来就看韩国民众能否接受政府目前的对日外交基调。

另据路透社报道，日本首相岸田文雄身边一名消息人士透露，美国政府一直在施压韩日两国，催促双方尽快“和解”。

（据新华社电 记者：陆睿、陈怡；参与记者：孙一然、沈敏、刘秀玲、邓仙来）

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