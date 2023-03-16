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“能源危机暴露英国深层结构性问题”（环球热点）

本报记者  周卓斌
2023年03月16日06:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　由于新鲜水果和蔬菜供应短缺，英国多家超市近日实施限购措施。据外媒报道，水果、蔬菜短缺的原因之一是能源价格上涨，英国农户无力支付温室供暖的高昂费用导致农产品产量下降。3月2日，在英国曼彻斯特，一家超市的蔬菜货架出现缺货。
　　乔恩·休珀摄（新华社发）

　　对英国普通民众来说，这个冬天格外难熬。英国国家统计局发布的数据显示，自去年7月以来，英国已有6个月通胀率超过10%。目前，英国家庭年平均能源账单费用高达2500英镑，同比上涨96%。今年1月，英国食品类价格的涨幅仍高达16.7%。

　　为应对燃料价格大幅上涨、减少民众取暖负担，英国一些地方政府和福利机构在图书馆、社区中心等公共场所设置“温暖银行”，供困难民众免费取暖，并提供一些基本生活帮助。据英国《卫报》报道，半年来，“温暖银行”的数量增加了10倍。近日，本报记者实地探访了几家“温暖银行”，感受真实的民生现状。

　　

　　生活成本居高不下

　　寒去春来，乍暖还寒。“这个冬天，我每周最多开两三次取暖设备，否则就没钱买食物了。”在伦敦兰贝斯区一家名为“滑铁卢行动”的社区中心，手捧一碗志愿者刚盛好的蔬菜汤，57岁的所罗门斯坐在轮椅上对记者说。

　　所罗门斯身患淋巴水肿和严重的膝关节炎，只能靠申领政府救济金生活，他目前租住在一套一居室的市政福利房。他颤颤巍巍地掰着手指头跟记者说，去年以来电费和燃气费账单翻倍，每周买食物的开销也增加了一半。尽管最冷的天气已经过去，所罗门斯还是每天来社区中心，“在这里可以聊聊天，还有免费的热饮和饼干”。他说，大家都在谈论生活成本危机，“对很多人来说，生活就是如此艰难”。

　　目前英国有4000多家“温暖银行”，这家社区中心就是其中之一。这座红砖建筑门面不大，旁边是繁忙的滑铁卢火车站，稍不注意就会走过。该中心负责人珍妮表示，中心成立于1972年，是伦敦地区运营最早的社区服务机构之一，主要面向独居老人和其他弱势群体。“当前衣食住行各方面的生活成本居高不下，来这里的居民不只是解决取暖问题。”珍妮说，“不少独居老人付不起账单、买不起食物，生活重压如此之大，我担心他们出现心理问题，变得更加孤独和封闭，甚至失去走出家门寻求帮助的勇气，宁愿忍饥挨冻。”

　　在英国政府实施居民用电用气限价措施后，目前英国家庭年平均能源账单费用仍高达2500英镑，同比上涨96%。今年1月，单位电价又上涨了7.6%，相当于330万户采用分时电价计费的家庭年平均电费再增加约120英镑。这些家庭大部分都靠电力供暖，取暖成本将进一步攀升。

　　依然需要“温暖银行”

　　位于伦敦卡姆登区的“避风城堡”社区中心是今年1月中旬新增的一家“温暖银行”。中心每周有4天下午为在这里参加课后活动的孩子提供免费热汤，并延长开放时间、提供免费浴室，供有需求的人取暖和洗澡。

　　“避风城堡”负责人卡门特别忙碌，在接受采访的15分钟里，她的电话一直响个不停。她告诉记者，英国学校刚刚结束为期一周的期中假，来社区中心参加活动的学生数量明显高于往年。除了与其他机构合作组织足球、绘画、烹饪等活动外，社区中心还免费提供一顿午餐。卡门说：“许多家长很无奈。如果让孩子在家里待着，开暖气、做饭都是一笔不小的费用。”

　　该社区中心还运营“食物银行”项目，为周边街道行动不便、严重贫困的家庭派送“紧急食物包”。卡门表示，社区中心服务的家庭从之前的每周45个，增加到去年底的每周80个。今年以来，中心已为社区2000多人次派送了“紧急食物包”。“最初以老年人和残障人士为主，现在申请救助的还有不少年轻的教师、护士、清洁工等。对于有孩子的家庭，生活压力尤其大。”据介绍，社区中心还开辟了公共菜园，为社区民众种菜提供场地，以减少食物开销。目前，英国最大“食物银行”网络特拉塞尔基金会平均每13秒就送出一份“紧急食物包”。

　　“即使气温回升，人们依然会走进‘温暖银行’。”卡门对记者表示，生活成本持续升高，家庭实际收入仍在缩水，“家长们还在为孩子放学后去哪里发愁，老人们还要为先付电费还是先买食物而焦虑。我们还有很多工作要做。”

　　弱势群体处境更艰难

　　据英国《卫报》日前报道，一项调查显示，近40%的英国人是“月光族”。平均每4个英国家庭中，就有一个要为购买生活必需品而掏空钱包。英国最大的债务咨询慈善机构“跃阶改变”统计发现，1月英国有2200万人出现各种账单或信贷逾期。同时，近一半人表示自己的财务状况比前一年恶化，其中有71%表示能源账单飙升是主要原因。

　　乌克兰危机升级以来，西方实施一揽子经济制裁措施，大幅减少对俄罗斯出口。受制裁反噬效应影响，欧洲能源价格飙升，通胀高企，民众实际工资严重缩水，购买力下降。

　　对于英国市场而言，由于一半天然气依赖国际进口，受国际能源价格波动影响更大。在此期间，相关能源企业却赚得盆满钵满。英国石油公司去年盈利277亿美元，同比增长115.8%；壳牌集团去年净利润达399亿美元，创115年来新高。英国公益组织“消除燃料贫困联盟”协调员西蒙·弗朗西斯表示：“英国能源企业的大量利润是来自对弱势群体的盘剥。”

　　英国智库“共同财富”主任马修·劳伦斯表示：“能源危机暴露英国深层结构性问题，私营能源企业追求的不是安全、清洁、能负担的能源，而是为了攫取最大价值和收益。”该智库研究发现，截至2020年的10年间，英国相关能源企业向股东派发了超过400亿英镑利润，而在基础设施投入、清洁低碳转型等方面停滞不前。

　　英国平等基金会的一项研究表明，自新冠疫情发生以来，英国亿万富翁的数量增加了约20%，他们的总财富在2020年至2022年期间增加了约1500亿英镑。根据英国国家统计局的家庭财务调查估算，在2022财年，英国最贫穷的1/5人口的可支配收入中位数下降3.8%，而最富有的1/5人口的可支配收入中位数上升了1.6%。英国约克大学教授马丁·奥尼尔表示：“英国社会继续走向更严重不平等，国家不能为民众提供最基本的社会公平保障，这无疑将引发更多社会问题。”

(责编：卫嘉、袁勃)

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