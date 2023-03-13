人民网雅加达3月12日电 （记者张杰）11日下午，三一一大学孔子学院学术期刊《Mandarianable》发布会及四周年生日会在梭罗隆重举行。西华大学校长刘树根、三一一大学学术事务副校长（尤努斯）Mr.Yunus教授、研究与创新副校长（坤卓落）Mr.Kuncoro教授、合作与信息副校长（夏启丹）Mr. Sajidan教授、成都市政府代表潘文吉、张友东、罗会成、三一一大学部分院系代表等嘉宾出席了本次发布会。

发布会现场。三一一大学孔子学院供图

《Mandarianable》是一本关于中国及中国文化研究的中英文双语期刊，是三一一大学孔子学院的重要学术成果之一。该期刊已经发行了2022年刊，被谷歌学术等多家学术平台检索。期刊副主编、孔子学院中方院长陆雨表示，作为在海外发行的中国及中国文化研究期刊，它为海内外的学者提供了一个交流和分享研究成果的平台，可以促进中外学者之间的学术交流和合作，推动中国及中国文化研究的发展。同时，该期刊在海外发行，可以受到国际学术界的关注，可以向海外学术界介绍中国及中国文化研究的最新成果和研究动态，进一步推动中国及中国文化研究的国际化发展。本次发布会主要目的是为了向大家分享所取得的成果、经验和思考。

发布会现场。三一一大学孔子学院供图

学术交流环节中，来自中国西华大学和印尼三一一大学的学术代表潘殊闲博士、苏山托博士、查曼博士和唐洁博士作为主讲嘉宾开展了学术交流。四位主讲人分别围绕文学与语言学、农业发展与生物科技等方面展开。交流会上，会者们积极参与交流和讨论，提出了许多深入的问题和见解，现场气氛热烈而又严谨。他们充分展现了自己的学术素养和思考能力，也表现出了对中印尼两国学术交流合作的支持和期待。

学术交流结束后，期刊执行主编卢耀轩老师发表致辞。他表示，《Mandarianable》是三一一大学孔子学院不断努力和探索的结晶，希望它将为推动中国文化研究、促进中外文化交流作出积极贡献。期刊将继续与海内外学者保持紧密联系，开展更多、更深入的学术交流与合作，期刊团队也将努力打造更高水平、更具影响力的学术期刊。

发布会现场。三一一大学孔子学院供图

发布会后，三一一大学副校长尤努斯教授和西华大学校长刘树根一同为孔子学院四周年生日会切蛋糕并送上祝福。

本次发布会和生日会的成功召开，不仅彰显了三一一大学孔子学院在推广中国文化、促进中外文化交流方面的不断努力和探索，也为进一步推动中外文化交流、增进文化认知和理解提供了有益的平台和思路。

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