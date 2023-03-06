人民网巴黎3月6日电（记者刘玲玲）当地时间5日，法国青田同乡会在巴黎举办第十二届会长团就职暨建会29周年、2023年三八国际妇女节庆典。周伟荣任第十二届会长团会长。中国驻法国大使馆临时代办陈栋、法国参议院前副议长乔治·巴蒂昂、法国侨界及来自欧洲多国侨界代表约500人共同参加了就职仪式。

陈栋在致辞中表示，旅法华侨华人约有70万，青田侨胞是其中的重要组成部分，法国青田同乡会成立29周年，但青田人在法国打拼的历史已逾百年，经历了生存、发展、繁荣三个阶段，他希望大家铭记祖籍国，心系未来和华二代，为祖籍国和住在国的发展、为中法关系的发展、为世界的和平发展贡献力量。

周伟在就职演讲中表示，法国青田同乡会成立29年来，会员们积极为祖国的侨爱工程、台风灾害、新冠疫情捐资捐款，目睹了祖国的发展和腾飞，亲历了侨胞在法国生根发芽的创业历程，见证了法国华人社团由弱到强的成长过程。周伟表示，他将继续发扬热心公益慈善、关怀弱势群体的传统，传承中华文化和家乡情怀，与兄弟侨团戮力同心，为祖国、为家乡、为侨界、为旅法乡亲做更多实事和贡献，致力于让法国青田同乡会再创辉煌。

乔治·巴蒂昂在讲话中赞扬了旅法青田人和广大华侨华人努力发展事业，积极融入当地，为法国经济繁荣和文化多元作出贡献，为法国与中国的友好往来牵线搭桥，希望大家再接再厉，为两国发展发挥自身的独特作用。

青田是中国著名侨乡，法国青田同乡会于1994年在巴黎创建，是法国侨界最早成立的同乡联谊会之一。经过29年的发展，法国青田同乡会已成为旅法侨界的一支生力军，会员涉足餐饮、服装、电脑、旅游、日用杂货、批发进出口等各行各业，取得令人瞩目的成就，同乡会广为侨胞谋福祉，为家乡建设出力，为中法两国的经贸和文化往来贡献力量。

(责编：贾文婷、常红)