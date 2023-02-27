人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察：五问英国“BNO签证”把戏

江忆初
2023年02月27日10:27 | 来源：人民网-国际频道
小字号

持英国国民（海外）（BNO）护照移居伦敦7个月后，27岁的香港女子何宜琼（音译）在廉租公寓内选择自我了断。年轻的生命凋零异国，至亲再也等不到团圆。面对如此悲剧，有良知的人无不扼腕痛惜，沉重反思，英国内政部却视若无睹，居然还公然借“新政两周年”的由头卖力兜售BNO签证，吃相甚是不堪。是时候好好审视一下这张英国给港人画的“大饼”了！

一问：BNO港人在英国过得好吗？

答：举步维艰。拿着BNO签证移居英国的港人多是“追梦人”，憧憬着在“应许之地”开创幸福新生活。然而，当真正到了英国，美好幻想便遭现实当头棒喝，艰辛和苦楚如洪水一般涌来。

就业就学困难、税负沉重、遭受排挤歧视、租房和交通费用高昂……桩桩件件，大大小小，都同样沉重，压得在英港人喘不过气来。一位香港女教师通过BNO渠道刚移居英国，就面临找房找工作困难、没有外佣照顾子女的窘境，抵英不久就花销5万英镑，最终不得不向生活低头，接受了一家当地饼厂的工作。令人瞠目的是，她的饼厂同事还有不少高学历香港人，包括曾经的牙医、区议员等手握硕士学位的精英。

移英后生活困难绝不是个别现象。最近有对移英港人的调查显示，约两成受访者在生活开支上极度或高度需要帮助，三成受访者表示仍未适应英国生活，对在英生活留下负面评价的人数远超正面评价。这些哀叹勾勒出移英港人最真实的生活景象——孤单寂寞冷、不习惯英国生活、担心个人财政和生活开销、不适应寒冷多雨且昼短夜长的冬天、语言隔阂等等。众多在英港人的心情如同英国的天气一样灰暗阴郁。

二问：英国BNO签证政策正当吗？

答：虚伪双标。香港回归祖国后，英国迟迟不愿从殖民旧梦中醒来，罔顾事实、颠倒黑白，动辄污蔑中国违反《中英联合声明》，大言不惭称对香港负有“历史责任”，而出台BNO签证正是其展现“责任”之举。

然而，英国的主张立得住脚吗？事实上，《中英联合声明》的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英国在香港回归后对香港承担任何“责任”。中国外交部发言人答记者问时讲得十分清楚：“随着香港回归祖国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务已经全部履行完毕。”所谓中国违反《中英联合声明》完全是伪命题。

说起来，真正违反《中英联合声明》及双方备忘录中所作承诺的恰恰是英国自己。英国在备忘录中明确承诺，不给予持BNO护照的香港中国公民在英居留权。谁曾想多年后，英国竟出尔反尔，炮制BNO签证政策，宣布自2021年1月起为BNO持有者提供更多居留权利。2022年10月，英国又宣布扩大BNO政策范围，允许符合条件的香港年轻人独立申请移居英国，公然违背备忘录中所作“凡在1997年7月1日或该日以后出生者，不得取得第一节中所述的适当地位（即持BNO护照相应地位）”的承诺。一系列毫无底线的操作，不禁让人发问，英国未来还将在背信弃义的道路上走多远？

三问：英国是“移民天堂”吗？

答：内外交困。港人拿着BNO护照，在英国内政大臣、伦敦市长等一众政客“热情洋溢”的欢迎声中抵达英国。他们看到的是怎样一幅景象呢？

自2020年1月脱欧后，英国很快陷入经济衰退、人力短缺、外交失衡的多重困境，新冠肺炎疫情的失控则使本已左支右绌的英国政府更加焦头烂额。经济方面，有伦敦政治经济学院教授直言，英国正遭受与欧洲大陆一样糟糕的能源冲击，与美国一样糟糕的通货膨胀，以及劳动力供应紧缺的独特问题。国际货币基金组织（IMF）预测，2023年，英国将成为七国集团（G7）成员国中唯一一个出现经济萎缩的国家，预计全年经济负增长0.6%，凄风惨雨还将持续。

经济衰退的负面影响外溢至英国政界和整个社会。政治方面，英国政坛自脱欧后持续震荡，政党之间龃龉未消，政党内部矛盾不断，去年短短数月，保守党政府就经历了三位首相、四位财政大臣。社会方面，通胀高企造成劳动者实际收入减少、养老金缩水、工作条件恶化等问题，各行各业的罢工潮连绵不绝。民众排外情绪抬头，社会治安情况恶化，国际数据公司Numbeo公布的“2023年全球安全/犯罪指数”排名显示，全球142个国家或地区中，英国位列第77名，远远落后于香港特区的第6名，令人不忍卒视。

四问：英国政府真是为港人好吗？

答：唯利是图。炮制BNO签证、反复炒作BNO议题，把香港大量金钱和劳动力骗进英国国门，英国政府可谓打得一手好算盘。

根据英国政策，符合资格的BNO港人移民英国，需要缴付签证相关费用及医疗保健费用，且要证明有足够资金在英生活至少6个月才可申请签证。其中，申请2年半BNO居留签证，每人需支付180英镑，5年签证为250英镑，成年人还需缴纳英国医疗保健费1560英镑。收了这些还不满足，英国一些政客又把主意打到港人的强积金（类似于中国内地的养老保险）上，施压香港银行允许港人提前支取强积金带到英国。有网友一针见血地指出：“英国最重视香港BNO移民的银行户口存款，每滴都要榨干。”

钞票大笔大笔地交出去，移英港人买到想象中的绝对自由了吗？近日，口口声声在《香港问题半年报告》中指责香港“限制集会自由”的英国政府，却大力推动修订《公共秩序法案》，赋予警方更大权力以防止抗议示威活动“造成严重影响”，把双重标准演绎得淋漓尽致。这让一批“黄丝”彻底傻眼，慌慌张张去信英政府高官表达反对，可这些“人肉提款机”发出的声音，英国政府根本不屑于入耳。

五问：BNO签证还有吸引力吗？

答：日薄西山。随着移英港人的艰辛困顿陆续曝光，随着英国政府的假仁假义被越来越多的人看清，BNO签证的吸引力已所剩无几。

从总量看，港人申请移英人数远低于英政府估计。英国政府曾美滋滋地期待约15.4万BNO持有者在2021年内抵英，但根据英国内政部公布的数字，BNO签证计划颁布第一年，循BNO渠道申请移英的人数不过10万出头，英国政府批出的签证总数更是不足10万。从增量看，BNO签证申请量呈下滑之势。彭博社引用英国内政部数据指出，2022年7月至9月，仅1.01万名BNO护照持有人申请长期签证，季度申请量创新低，同比下降44%。看来，“日落帝国”严重高估了自身吸引力。

当前，香港已进入由乱到治走向由治及兴新阶段，疫后复苏势头强劲，香江之畔一派祥和繁荣景象，狮子山下的香港市民正齐心打造美好未来。崭新的时代里，BNO不过是西风落叶、明日黄花，必将被历史的车轮碾得粉碎。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部