江忆初

持英国国民（海外）（BNO）护照移居伦敦7个月后，27岁的香港女子何宜琼（音译）在廉租公寓内选择自我了断。年轻的生命凋零异国，至亲再也等不到团圆。面对如此悲剧，有良知的人无不扼腕痛惜，沉重反思，英国内政部却视若无睹，居然还公然借“新政两周年”的由头卖力兜售BNO签证，吃相甚是不堪。是时候好好审视一下这张英国给港人画的“大饼”了！

一问：BNO港人在英国过得好吗？

答：举步维艰。拿着BNO签证移居英国的港人多是“追梦人”，憧憬着在“应许之地”开创幸福新生活。然而，当真正到了英国，美好幻想便遭现实当头棒喝，艰辛和苦楚如洪水一般涌来。

就业就学困难、税负沉重、遭受排挤歧视、租房和交通费用高昂……桩桩件件，大大小小，都同样沉重，压得在英港人喘不过气来。一位香港女教师通过BNO渠道刚移居英国，就面临找房找工作困难、没有外佣照顾子女的窘境，抵英不久就花销5万英镑，最终不得不向生活低头，接受了一家当地饼厂的工作。令人瞠目的是，她的饼厂同事还有不少高学历香港人，包括曾经的牙医、区议员等手握硕士学位的精英。

移英后生活困难绝不是个别现象。最近有对移英港人的调查显示，约两成受访者在生活开支上极度或高度需要帮助，三成受访者表示仍未适应英国生活，对在英生活留下负面评价的人数远超正面评价。这些哀叹勾勒出移英港人最真实的生活景象——孤单寂寞冷、不习惯英国生活、担心个人财政和生活开销、不适应寒冷多雨且昼短夜长的冬天、语言隔阂等等。众多在英港人的心情如同英国的天气一样灰暗阴郁。

二问：英国BNO签证政策正当吗？

答：虚伪双标。香港回归祖国后，英国迟迟不愿从殖民旧梦中醒来，罔顾事实、颠倒黑白，动辄污蔑中国违反《中英联合声明》，大言不惭称对香港负有“历史责任”，而出台BNO签证正是其展现“责任”之举。

然而，英国的主张立得住脚吗？事实上，《中英联合声明》的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英国在香港回归后对香港承担任何“责任”。中国外交部发言人答记者问时讲得十分清楚：“随着香港回归祖国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务已经全部履行完毕。”所谓中国违反《中英联合声明》完全是伪命题。

说起来，真正违反《中英联合声明》及双方备忘录中所作承诺的恰恰是英国自己。英国在备忘录中明确承诺，不给予持BNO护照的香港中国公民在英居留权。谁曾想多年后，英国竟出尔反尔，炮制BNO签证政策，宣布自2021年1月起为BNO持有者提供更多居留权利。2022年10月，英国又宣布扩大BNO政策范围，允许符合条件的香港年轻人独立申请移居英国，公然违背备忘录中所作“凡在1997年7月1日或该日以后出生者，不得取得第一节中所述的适当地位（即持BNO护照相应地位）”的承诺。一系列毫无底线的操作，不禁让人发问，英国未来还将在背信弃义的道路上走多远？

三问：英国是“移民天堂”吗？

答：内外交困。港人拿着BNO护照，在英国内政大臣、伦敦市长等一众政客“热情洋溢”的欢迎声中抵达英国。他们看到的是怎样一幅景象呢？

自2020年1月脱欧后，英国很快陷入经济衰退、人力短缺、外交失衡的多重困境，新冠肺炎疫情的失控则使本已左支右绌的英国政府更加焦头烂额。经济方面，有伦敦政治经济学院教授直言，英国正遭受与欧洲大陆一样糟糕的能源冲击，与美国一样糟糕的通货膨胀，以及劳动力供应紧缺的独特问题。国际货币基金组织（IMF）预测，2023年，英国将成为七国集团（G7）成员国中唯一一个出现经济萎缩的国家，预计全年经济负增长0.6%，凄风惨雨还将持续。

经济衰退的负面影响外溢至英国政界和整个社会。政治方面，英国政坛自脱欧后持续震荡，政党之间龃龉未消，政党内部矛盾不断，去年短短数月，保守党政府就经历了三位首相、四位财政大臣。社会方面，通胀高企造成劳动者实际收入减少、养老金缩水、工作条件恶化等问题，各行各业的罢工潮连绵不绝。民众排外情绪抬头，社会治安情况恶化，国际数据公司Numbeo公布的“2023年全球安全/犯罪指数”排名显示，全球142个国家或地区中，英国位列第77名，远远落后于香港特区的第6名，令人不忍卒视。

四问：英国政府真是为港人好吗？

答：唯利是图。炮制BNO签证、反复炒作BNO议题，把香港大量金钱和劳动力骗进英国国门，英国政府可谓打得一手好算盘。

根据英国政策，符合资格的BNO港人移民英国，需要缴付签证相关费用及医疗保健费用，且要证明有足够资金在英生活至少6个月才可申请签证。其中，申请2年半BNO居留签证，每人需支付180英镑，5年签证为250英镑，成年人还需缴纳英国医疗保健费1560英镑。收了这些还不满足，英国一些政客又把主意打到港人的强积金（类似于中国内地的养老保险）上，施压香港银行允许港人提前支取强积金带到英国。有网友一针见血地指出：“英国最重视香港BNO移民的银行户口存款，每滴都要榨干。”

钞票大笔大笔地交出去，移英港人买到想象中的绝对自由了吗？近日，口口声声在《香港问题半年报告》中指责香港“限制集会自由”的英国政府，却大力推动修订《公共秩序法案》，赋予警方更大权力以防止抗议示威活动“造成严重影响”，把双重标准演绎得淋漓尽致。这让一批“黄丝”彻底傻眼，慌慌张张去信英政府高官表达反对，可这些“人肉提款机”发出的声音，英国政府根本不屑于入耳。

五问：BNO签证还有吸引力吗？

答：日薄西山。随着移英港人的艰辛困顿陆续曝光，随着英国政府的假仁假义被越来越多的人看清，BNO签证的吸引力已所剩无几。

从总量看，港人申请移英人数远低于英政府估计。英国政府曾美滋滋地期待约15.4万BNO持有者在2021年内抵英，但根据英国内政部公布的数字，BNO签证计划颁布第一年，循BNO渠道申请移英的人数不过10万出头，英国政府批出的签证总数更是不足10万。从增量看，BNO签证申请量呈下滑之势。彭博社引用英国内政部数据指出，2022年7月至9月，仅1.01万名BNO护照持有人申请长期签证，季度申请量创新低，同比下降44%。看来，“日落帝国”严重高估了自身吸引力。

当前，香港已进入由乱到治走向由治及兴新阶段，疫后复苏势头强劲，香江之畔一派祥和繁荣景象，狮子山下的香港市民正齐心打造美好未来。崭新的时代里，BNO不过是西风落叶、明日黄花，必将被历史的车轮碾得粉碎。

(责编：苏缨翔、杨牧)