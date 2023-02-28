人民网雅加达2月28日电（记者张杰）据中国铁路国际有限公司消息，当地时间2月27日上午，雅万高铁首批运维人员培训班在印度尼西亚东爪哇省茉莉芬市正式开班。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，最高运营时速350公里，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。目前，雅万高铁路基、桥梁、隧道等线下工程已全部完成，站房、四电工程稳步推进。开展印尼籍运维人员培训，是雅万高铁运维准备的重要内容，也是建设好、运营好雅万高铁的重要保障。

作为印尼和东南亚首条高速铁路，雅万高铁开通初期的运营管理将成为新的挑战，印尼缺乏高铁运维管理经验，需要中方协助培养相关高铁专业运维人员。首批共培训印尼籍学员173人，重点培养动车组司机、OCC调度人员、应急值守人员和动车组机械师四个专业岗位人员，根据专业不同开展为期1至6个月不等的理论培训。理论培训完成后，将安排学员到雅万高铁进行实作培训。雅万高铁运维人才培训由中方运维管理团队及中国铁路专业院校负责授课，印尼方铁路院校提供学员的学习条件及后勤保障。

雅万高铁运营人才培训，是中国高铁全方位走出去的重要内容，也是中印尼两国在高铁领域深度合作、发挥各自优势、深化教育培训合作的重大举措。自去年启动雅万高铁运维准备以来，在中印尼双方政府主管部门的大力支持下，中国铁路国际有限公司牵头组织联营体相关单位，与印尼方共同组建管理团队，建立常态化沟通交流机制，共同研究制定培训工作方案和教学计划，高质量完成了培训所需软硬件准备，为培训顺利实施奠定了坚实的基础。

据悉，后续3期印尼籍学员培训筹备工作也已启动，共计划选拔培训600余名印尼籍运维管理人员。

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