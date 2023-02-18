【环球网报道 记者 祁玥】综合美国有线卫星公共事务电视网（CSPAN）和英国《独立报》消息，美国共和党籍联邦参议员乔希·霍利当地时间16日在华盛顿一家智库活动上发表关于中国和乌克兰问题的演讲，期间被一名女性抗议者打断。报道称，在被安保人员带离现场时，这名女子喊道，“中国不是我们的敌人，气候危机才是”，“我们的军费开支比100个国家的总和还要多”。

CSPAN发布在社交媒体平台推特上的视频画面显示，在霍利发表演讲的过程中，一名女性抗议者走上了讲台，举起一幅自制海报，向台下观众展示，随后一名安保人员将该女子带离演讲现场。而据《独立报》报道，女子手持的海报上写着“（要）人类（和）地球，不要战争（和）侵略”。

《独立报》报道还称，这名女子走向讲台上的霍利时说，“我想你忘了我们拥有世界上最庞大的军队。我们在这个国家每年花费超过1万亿美元”。该女子继续指责霍利，“而你所在的密苏里州……超过一半的人处在贫困之中”。在被安保人员带离演讲现场时，该女子喊道，“中国不是我们的敌人，气候危机才是”。

而根据美国女性草根组织“粉色准则”（CODEPINK）16日发布在其官方网站上的一篇文章，这名女性抗议者名叫奥利维亚·迪努奇，是该机构的一名组织者。她在被护送出大楼后发表了一份声明称，“我们需要与中国合作，一起应对我们共同的敌人——人类和地球最大的威胁，即气候危机。”声明还表示：“我们需要把钱用在穷人身上，而不是用在战争上。我们需要弥补那些我们参与破坏的国家。我们现在就需要外交与和平！”

至于发表演讲的美参议员乔希·霍利，2020年8月10日，时任外交部发言人赵立坚宣布，中方决定从即日起，对在涉港问题上表现恶劣的11名美方人士实施制裁，乔希·霍利名列其中。相关报道提到，霍利曾赴港为暴徒撑腰。

(责编：宋心蕊、杨光宇)