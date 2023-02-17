新华社北京2月17日电（记者王宾）外交部发言人汪文斌17日在例行记者会上应询表示，枪支暴力问题是美国社会迫在眉睫的致命顽疾，奉劝美方正视自身问题，采取切实有效措施，真正为维护本国人民和外国在美公民的生命权做点实事。

据报道，当地时间13日晚，美国密歇根州立大学发生枪击事件，已经导致3人死亡、5人受伤，伤者中包括2名中国留学生。

“我们注意到有关报道，对枪击事件无辜遇难者表示哀悼，向伤者和伤亡者家属表示慰问。”汪文斌说，中方已第一时间向受伤中国留学生提供领事协助，并促请美方采取有效措施，切实保护在美中国公民安全。

他表示，枪支暴力问题是美国社会迫在眉睫的致命顽疾。美国是世界上民间拥枪数量最多的国家，其人口占全球不到5%，但民间拥枪数量却占到全球的46%。美国“枪支暴力档案”网站最新数据显示，今年以来，美国枪支暴力问题已造成2337人死亡，4033人受伤，其中大规模枪击事件就有72起，整个1月仅有8天没有发生大规模枪击事件。有美国学者指出，美国一周内因枪支死亡的人数可能超过整个西欧一年因枪支死亡的人数。芝加哥大学民调显示，21%的美国成年人曾经历过枪支暴力，有类似经历的黑人比例更高达54%。美国心理协会调查显示，三分之一的美国民众去哪儿都担心成为大规模枪击事件的受害者，近四分之一的民众承认为躲避大规模枪击事件而改变了生活方式。

汪文斌说，美国《独立宣言》开宗明义指出，生命、自由和追求幸福的权利不可剥夺。“但一声声枪响，击碎了所谓‘人人得享不可剥夺的生存与自由’的美国梦，也让人们不得不对美式人权到底在哪里进行深刻反思。”他说，美国一些政客长期漠视本国民众生命权，面对日益严重的枪支泛滥问题，却仍在夸夸其谈、旷日持久的辩论中无所作为，反而对他国人权评头品足、指手画脚。

“我们奉劝美方正视自身问题，采取切实有效措施，真正为维护本国人民和外国在美公民的生命权做点实事。”汪文斌说。

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