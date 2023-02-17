人民网约翰内斯堡2月17日电 （刘畅） 南非总统拉马福萨16日在立法首都开普敦会见国务院副总理孙春兰。

拉马福萨请孙春兰转达对习近平主席的诚挚问候，衷心感谢中方在抗击新冠疫情过程中向南非伸出援手，认为这充分体现了两国人民之间的深情厚谊。拉马福萨强调，南中关系特殊且具有战略意义，双方应努力扩大双边关系内涵，巩固政治互信，扩大贸易投资，促进民心相通，在金砖国家等机制框架下深化合作，让两国普通民众更多参与到南中双边关系中来。

孙春兰转达了习近平主席对拉马福萨总统的亲切问候和良好祝愿。她说，中国和南非有着“同志加兄弟”的特殊友谊，两国元首保持密切交往，为中南关系发展指明了方向。中南全面战略伙伴关系发展势头强劲，两国政治互信持续深入，务实合作成果丰硕，人文交流富有成效，在多边场合保持良好沟通合作。

孙春兰表示，中方始终从战略高度和长远角度看待中南关系，愿同南方一道努力，以落实两国元首共识为重要指引，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，深化治国理政和发展经验交流。

同日，孙春兰与南非体育、艺术和文化部部长姆特特瓦共同主持中南高级别人文交流机制第三次会议，就深化双方人文交流进行了深入探讨，并签署会议纪要，共同见证教育、科技、卫生领域3项合作协议签署。孙春兰还与南非非国大第二副总书记、非国大妇联全国工作组协调人及非国大相关负责人就促进性别平等、维护妇女儿童权益进行了交流。

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