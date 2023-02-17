新华社北京2月17日电 题：美政客炒作“中国威胁”是“贼喊捉贼”

新华社记者杜白羽

一段时间以来，美国政坛不断刮起渲染“中国威胁”的歪风。一些美国政客声称中国在安全、科技、经济等领域对美国形成所谓“威胁”。实际上，了解国际事务和中美关系的人都知道，对世界和平发展构成威胁、对他国正当发展权益形成威胁的，不是别人，正是美国自己。

一些美国政客之所以不断炒作“中国威胁”，主要是因为他们固守霸权观念，对如今美国霸权地位不断下降的事实深感焦虑；固守零和思维，不能容忍任何国家的经济体量赶上并超过美国。他们不能容忍中国继续发展强大，要千方百计遏制中国的发展步伐。他们卖力炒作“中国威胁论”，一方面蓄意借此抹黑中国，另一方面妄图以此打压中国。

实际上，是美国一直在威胁世界。正如《纽约时报》评论所言，“如果说21世纪初有哪个国家在寻求称霸世界、胁迫他国、藐视规则的话，那就是美国”。屡屡发起军事行动造成难以计数的平民伤亡、到处挑动地缘冲突引发局势动荡、肆意挥舞制裁“大棒”打击他国经济民生……多少年来，美国霸权行径危害世界和平和发展，世界苦美久矣！

实际上，是美国一直在威胁中国。干涉中国内政、在台湾问题上动作频频，插手中国香港事务、破坏中国主权安全，滥用“国家安全”概念打压中国企业……不择手段对中国进行全方位打压，却反诬中国“威胁”美国，这岂不是“贼喊捉贼”？

一些美国政客之所以热衷渲染“中国威胁”，也是因为这对他们来说有诸多好处，是一笔“无本万利”的好生意。面对美国内政治失能、经济失衡、社会失序等顽症，面对枪支暴力泛滥、贫富差距拉大、种族矛盾加深等痼疾，面对国内民众的不满情绪，美国当政者们无意也无力解决，向外转移矛盾、“甩锅”中国是他们的一贯伎俩。渲染“中国威胁”，还可以为美国政府增加军费开支、为军工集团赢得更多订单提供借口。

种种事实表明，炒作“中国威胁”是美西方一些政治势力向中国泼脏水，是企图误导世界舆论的弥天大谎。中国的发展是为了让中国人民生活得更加幸福，中国的发展不针对任何人，也不会威胁任何人。中华民族传承和追求的是和平和睦和谐理念。中国始终坚持走和平发展道路，积极推动构建人类命运共同体，致力于与世界各国实现合作共赢，中国的进步不断为世界的和平发展贡献正能量。

炒作“中国威胁”治不了“美国病”，到头来只会让自身问题更加积重难返。面对国内种种棘手问题，美方最应做的是“反求诸己”，把自己的事做好比什么都重要。

宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。树立客观理性的对华认知，奉行积极务实的对华政策，让合作代替对抗，在互利共赢中赢得更好的未来，才是唯一明智的选择。

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