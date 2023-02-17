新华社东京2月17日电（记者钱铮）日本新一代主力运载火箭——H3火箭原定于17日上午首次发射，但是倒计时结束后火箭并未升空。对此日方负责人表示，该火箭的控制系统检测到某种异常情况，因而未向固体火箭推进器发出点火信号，导致发射中止。

日本宇宙航空研究开发机构H3火箭项目负责人冈田匡史在17日下午举行的在线新闻发布会上说，H3火箭发射前约6秒钟，其第一级LE-9主发动机会率先点火，系统在确认这一步骤成功后，固体火箭推进器才会点火。在本次发射中，上述主发动机点火后，火箭第一级的控制系统检测到某种异常情况，因此未向固体火箭推进器传送点火信号，导致发射中止。

这枚H3火箭原定于当地时间17日10时37分（北京时间9时37分）从日本南部鹿儿岛县的种子岛宇宙中心发射升空，将一颗地球观测卫星“大地3号”送入轨道。

H3火箭是日本现役主力运载火箭H2A火箭的后继型号。H2A于2001年投入使用，因此这是日本运载火箭时隔20多年的更新换代尝试。H3火箭第一级主发动机采用日本独立研发的LE-9膨胀循环氢氧发动机；第二级火箭采用LE-5B-3发动机，这款发动机是H2A火箭第二级采用的LE-5B发动机的改良版，具备在轨道上多次点火功能；根据需要，H3火箭还可装备2个或4个固体火箭推进器。本次准备发射的H3火箭有两个固体火箭推进器。

日本最初希望在2020年度首次发射H3火箭，但由于新的LE-9发动机在试验中出现一些技术问题，因此调整了该火箭研发计划。

(责编：崔译戈、杨牧)