新华社阿富汗巴米扬2月17日电通讯：美国制裁令阿富汗民众艰难过冬

新华社记者邹学冕

阿富汗中部巴米扬省的冬季寒冷漫长。冷空气沿着兴都库什山脉灌入平均海拔2500米的巴米扬山谷。往年，尽管冷风肆虐，但每户人家门口堆放的捆捆木柴和码放成堆的煤炭给人们带来暖意。可面对当前美国制裁导致的物价上涨，巴米扬山谷间已很难看到当地人烤火取暖时升起的阵阵白烟。

扎里夫今年23岁，由于连年战争以及贫困，他和母亲、妻女只能住在巴米扬大佛遗址旁的一处山洞里。买不起木柴和煤炭，一家四口每天夜里挤在一起相互取暖。“我们几乎90%的问题都是制裁造成的。”扎里夫日前对新华社记者说。

美国入侵阿富汗20年来，夺去了17.4万阿富汗人的生命，近三分之一阿富汗人沦为难民，超过一半阿富汗人面临极端饥饿。美军撤离后，美国继续对阿富汗实施制裁，冻结阿富汗中央银行数十亿美元海外资产，直接导致阿富汗外汇紧缺，物价上涨，经济形势恶化，民众贫困加剧。

“美国冻结了阿富汗人民的财产，制裁导致物价上涨和贫困加剧。”扎里夫说，“过去几年7公斤木柴的价格是40阿富汗尼到50阿富汗尼（1美元约合89阿富汗尼），但现在的价格是90阿富汗尼！”扎里夫说。

阿富汗气象部门数据显示，自今年1月以来，严寒天气席卷阿富汗大部分地区，部分省份的气温一度降至零下30摄氏度。阿富汗临时政府国家灾难管理和人道主义事务部发言人沙菲乌拉·拉西米不久前表示，严寒天气及取暖导致的一氧化碳中毒已在3周内造成阿富汗各地包括妇女和儿童在内的170人死亡。

纳迪尔·侯赛因也和扎里夫一样，全家人“蜗居”在山洞中。今年50岁的他谈起今年冬天的遭遇难掩愤怒。他无法忘记妻子生病后因付不起医药费只能在家裹着仅剩的毛毯瑟瑟发抖时的情景。“美国的制裁严重影响了我们的生活，失业率上升，物价上涨。”侯赛因说。

联合国难民署驻阿富汗代理代表高岛由美子本月对媒体说，98%的阿富汗人生活在联合国认定的贫困线以下，一半以上的人口需要紧急援助。据当地媒体报道，由于贫穷，约300万阿富汗儿童被迫辍学赚钱养家。

除冻结阿富汗海外资产，导致阿富汗物价上涨外，美国还制裁阿富汗银行业，阻碍人道主义援助资金汇入阿富汗。

去年11月，红十字国际委员会行动部主任马丁·许普在接受新华社记者专访时说，美国制裁阻碍了国际社会为阿富汗提供人道主义援助，让红十字国际委员会在阿富汗的运转面临挑战。

“当巴米扬地区的民众迫切需要援助时，美国却阻碍了人道主义援助进程，这无疑增加了民众的痛苦。”巴米扬省自然灾害管理和人道主义事务部门负责人沙基尔·塔希尔说。

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