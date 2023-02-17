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美国莫德纳公布mRNA流感疫苗中期试验结果

2023年02月17日19:53 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月16日电 美国莫德纳公司16日宣布，他们正在开发的一款mRNA（信使核糖核酸）流感疫苗可激发人体对甲型流感病毒的强烈免疫反应，但在对抗乙型流感方面，这款候选疫苗的表现并不优于现有疫苗。

　　据莫德纳公司介绍，来自阿根廷、澳大利亚、哥伦比亚、巴拿马和菲律宾的共6102名成年人，在南半球流感季期间参与了该疫苗的3期临床试验，他们随机接种了莫德纳公司研发的mRNA-1010疫苗和其他上市流感疫苗。

　　莫德纳公司称，mRNA-1010是其科研人员正在评估的5种候选流感疫苗中的一种。它编码世界卫生组织建议的4种流感病毒毒株的血凝素糖蛋白，包括两种甲型流感病毒毒株和两种乙型流感病毒毒株。血凝素是一种流感病毒表面糖蛋白，被认为是激发广泛的针对流感病毒保护性的重要靶点。

　　该随机双盲试验中期结果显示，mRNA-1010疫苗可激发人体针对甲型H3N2流感病毒毒株和甲型H1N1毒株产生更强的免疫反应，但对乙型流感病毒的有效性不如上市流感疫苗。在安全性方面，人体对mRNA-1010疫苗的整体耐受性良好，老年人的不良反应发生率较低，头痛、肌痛和疲劳是受试者最常见的不良反应。

　　莫德纳公司表示，其研发人员已升级改造了这款疫苗，以提高其对乙型流感病毒的有效性，并将继续展开临床试验以验证这次升级的成果。此外，莫德纳公司正在开发联合疫苗，目标是接种后激发人体针对包括新冠、流感和呼吸合胞病毒在内的多种呼吸道病原体的免疫力。

(责编：崔译戈、杨牧)

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