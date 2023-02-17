人民网曼谷2月17日电 （记者孙广勇）近日，老挝国家副主席巴妮在万象会见中国人民解放军第八批援助老挝人民军医疗专家组，并对中国专家精湛的医术和卓有成效的援建成果给予赞扬和高度认可。巴妮表示，相信会有越来越多的老挝医生在中国专家指导下不断提升临床技能，为老挝患者解除病痛。

2月初，中国人民解放军第八批援助老挝人民军医疗专家组在老挝人民军103医院完成老挝首例面肌痉挛微血管减压手术。老挝媒体对手术成功广为报道。

据医疗专家组介绍，接受手术的患者左侧面肌痉挛，面部不自主抽搐已4年有余，严重影响日常生活。老挝此前从未开展过面肌痉挛微血管减压手术，患者如要手术，只能到中国或其他有条件的国家寻求治疗。经过详尽周全的术前准备，在老挝人民军103医院神经外科同行密切配合下，中国医疗专家组神经外科专家李三中副教授主刀对患者进行了长达2小时的手术。术后，困扰患者多年的面部抽搐彻底消失。

中国人民解放军第八批援助老挝人民军医疗专家组援助老挝人民军103医院以来，已经先后为多名老挝患者进行了高难度手术治疗，解除了患者的病痛，并协助神经内外科成立了三叉神经痛/面肌痉挛专病门诊。老挝人民军103医院及老挝军队和政府非常感谢中国援老专家组在老挝开展这一类新的手术，并请中国医疗专家组对老挝医生进行医疗技术培训。

(责编：崔译戈、杨牧)