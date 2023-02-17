新华社华盛顿2月16日电 记者手记：“我们想要答案”——美国小镇居民担忧“毒列车”事件影响

新华社记者孙丁

美国有毒化学品运载列车脱轨事故已过去十多天，但事发地俄亥俄州东巴勒斯坦镇居民仍对这些有毒化学品的处置及其影响忧心忡忡。

东巴勒斯坦镇居民15日晚聚在当地一所高中体育馆内，分享自己的担忧、不满和愤怒以及对有关方应对这一事故的质疑，现场不时响起一片嘘声。

“如果空气和水没有问题，那为什么人们会生病不适？”一位居民质问道。另一名居民说，这一灾难也有可能发生在其他地方，“我们只是想弄清楚怎么回事儿，只是想要答案”。

本月3日晚，美国诺福克南方铁路公司一列运载危险品的列车行经东巴勒斯坦镇时出现事故，造成50节车厢脱轨或损坏，20节运载危险品的车厢中11节脱轨，其中5节罐车载有氯乙烯。

6日，应急人员以避免大规模爆炸为由，对运载氯乙烯的5节罐车进行“受控释放”，把氯乙烯从罐车内引出后燃烧，滚滚黑烟在东巴勒斯坦镇上空弥漫。两天后，俄亥俄州、地方和联邦官员们联合宣布，从事发地撤离的居民“可以安全回家”。

不过，东巴勒斯坦镇随后接连传出居民身体不适和宠物、家禽、野生动物患病甚至死亡的报道或报告。俄亥俄州自然资源部门日前通报说，当地一段水域约3500条鱼因化学品泄漏死亡。

白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔在16日举行的记者会上说，白宫方面理解东巴勒斯坦镇居民的忧虑，并表示将查清此事，还称将问责诺福克南方铁路公司。该铁路公司目前面临至少4桩集体诉讼。

美国环境保护局16日称，截至15日晚，该机构已对东巴勒斯坦镇486处住宅进行入户筛查，对市政水井抽样检测，结果没有显示水质出现问题。

俄亥俄州州长迈克·德温16日表示，他当天同白宫进行沟通，以解决东巴勒斯坦镇需要联邦政府给予帮助等问题。德温还说，他已请求联邦政府相关机构提供直接支持。

德温日前透露，上述事故列车事发前未被列为“高危险品列车”，所以没有人通知俄亥俄州它将经过。“这很荒唐。”德温说，“国会需要调查为什么会出现这种情况。”

近年来，美国铁路安全事故频发。批评人士认为，这表明美国铁路行业存在一系列弊病，包括利益至上、监管不力、人员短缺等等。

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