新华社东京2月17日电 题：毒害地球环境的美日“污”同盟

新华社记者

日前，美国驻日大使伊曼纽尔在东京举行记者会，扬言美日同盟正在从“守”的同盟转变为“攻”的同盟。且不论气势汹汹的美日同盟要“攻”谁、怎么“攻”，从近期围绕重大环境污染事项的表态看，美日更像是一个“污”的同盟。

联合国安理会14日就海平面上升与国际和平与安全问题举行公开会议，多国代表对日本政府加速推进福岛核污染水排放工作提出批评。代表们指出，日本核污水排放计划一意孤行、无视周边国家关切，将严重危及全球海洋环境、生态系统和太平洋沿岸各国人民的生命健康。

美国是太平洋沿岸国，洋流影响下，日本的核污水想必也会抵达美西海岸，对美国人的健康安全带来不利影响。然而，美国国务院发言人日前在回应日本核污水排放问题时却依然在重复其陈词滥调：“日本的做法很透明，符合国际认可的标准。”

联想到近期对发生在俄亥俄州的有毒化学品列车脱轨起火导致环境灾难的反应看，美方说出这种话来似乎也并不奇怪——美国政府一开始真没太把这起有毒化学品泄漏事故当回事，对这一灾难事件长时间失语的美国媒体也是如此。

正如美方对日本核污水排放表现得“云淡风轻”一样，日本方面也对俄亥俄州此次事故置若罔闻，鲜见于报端。这与他们对一些发展中国家在经济发展过程中出现环境问题时的苛求和炒作形成了鲜明对比。

美日“污”同盟，在美军基地涉嫌污染日本多处土地和地下水问题上更是展现得淋漓尽致。

据日媒报道，2022年在日本冲绳美军基地附近的调查显示，在46个调查点中，32个调查点的致癌性全氟化合物浓度超标，祸首指向美军基地使用的灭火剂。而在冲绳以外，日本13个都道府的81个调查点全氟化合物浓度超标，包括邻近美军横田基地的东京多摩地区多处地下水和自来水。

由于日方声称没有权限进入驻日美军基地调查，受污染地区周边居民只能忍气吞声，甚至自发展开污染源调查。多摩地区的一名居民告诉记者，这儿的自来水不敢饮用，平时只用瓶装水，一言道尽“美军占领地”的悲哀与屈辱。

美日同盟之“污”，不仅在于漠视地球环境，不仅在于双重标准，更在于唯霸权为首务、视生命健康为草芥的扭曲“价值观”。

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