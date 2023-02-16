新华社日内瓦2月16日电 2月15日至16日，中国代表团在瑞士日内瓦参加了《经济、社会及文化权利国际公约》第三次履约审议。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使率由外交部、中央统战部、最高人民法院、教育部、国家民委、公安部、民政部、文化和旅游部、人力资源和社会保障部、国家卫生健康委、国家宗教局、国家疾控局、国务院新闻办、国务院妇儿工委等14家单位组成的中国代表团出席，香港、澳门特别行政区代表作为中国代表团成员参加。

陈旭大使在发言中表示，为做好提交第三次履约报告相关工作，中国政府成立了由30多家立法、司法、行政部门组成的工作组，认真完成了第三次履约报告的撰写工作并按期提交。该报告全面反映了自2014年上轮审议以来，中国促进和保护经社文权利的政策、实践和成就，详细介绍了执行《公约》有关条款和落实上轮审议结论性意见的最新进展。中国政府还根据委员会初审问题单提交了详实的补充答复材料。

陈旭大使表示，中国坚定不移走中国人权发展道路，推动中国人权事业取得历史性成就，中国人民的经社文权利保障水平迈上新台阶。中国持续完善促进和保护经社文权利的总体规划。中国坚持将生存权和发展权作为首要基本人权，如期打赢人类历史上最大规模的脱贫攻坚战。中国深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生。中国全面推进健康中国建设，健康权得到更加充分保障。中国坚持绿水青山就是金山银山，生态环境显著改善。中国积极保障教育权和文化权，进一步加强特定群体权益保障。中国广泛开展国际合作，为在全球范围内促进和保护经社文权利作出积极贡献。

陈旭大使指出，中国共产党第二十次全国代表大会明确了中国未来一个时期的中心任务，强调以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化进程也是不断促进和保护人权的进程，中国将坚持不懈地努力使全体人民在更高水平上平等享有经社文权利。

香港和澳门特别行政区代表分别介绍了香港、澳门在执行《公约》方面取得的积极进展。

委员会专家肯定中国实现全面脱贫，认真接受履行公约审议，注意到中国制定《民法典》，调整完善生育政策，批准强迫劳动两公约等进展。中国代表团本着实事求是的态度，逐一答复委员会专家所提问题，介绍中国政府所作努力，通过详实数据和具体案例增进委员会专家的理解。

《经济、社会及文化权利国际公约》是最有影响的国际人权文书之一。中国政府于2001年3月批准该公约，并于2005年4月、2014年5月两次通过履约审议。

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