新华社北京2月16日电 2月16日，外交部长秦刚在国际调解院筹备办公室成立仪式上发表视频致辞。

秦刚祝贺国际调解院进入实质创建新阶段，表示国际调解院将是世界上首个专门以调解方式解决国际争端的政府间国际法律组织，是践行《联合国宪章》和平解决国际争端原则的重要实践，也是向国际社会提供的一项全球法治公共产品，将超越司法和仲裁你输我赢的局限性，为各国和平解决国际争端提供新的选择。

秦刚强调，要集众智、汇群力、增互信，共同打造一个权威可信、高效专业的国际调解机构。秦刚就未来筹备工作提出四点建议：一要恪守相互尊重的宗旨。尊重各国主权、核心利益和合理关切，不搞胁迫和施压，推动当事方平等对话、建立互信、弥合分歧，通过协商找到解决方案。二要发挥共商共建的合力。面向世界，对所有国家开放，大家商量着办，求同存异，携手共建。三要秉持开放包容的精神。兼容并蓄，充分吸纳各大文明和法系优长，打造文明互鉴的范例，更好造福人类和平事业。四要实现均衡发展的目标。实现地域、性别等平衡，增强发展中国家参与度，培养发展中国家调解员，推动国际争端解决机制向更加公平普惠的方向发展。

成立仪式当日在中国香港举行，香港特区行政长官李家超视频致辞。印尼、巴基斯坦、老挝、柬埔寨、塞尔维亚、白俄罗斯、苏丹、阿尔及利亚、吉布提等《关于建立国际调解院的联合声明》签署国代表，国务院港澳办、香港中联办、外交部驻港特派员公署，香港特区政府律政司、特区立法会及法律界代表等以线上或线下方式出席。

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