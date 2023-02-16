新华社开罗2月16日电 通讯：埃及旅游业日渐回暖 业界期盼接待更多中国游客

新华社记者姚兵

从古老的神庙和金字塔奇观，到红海边的潜水度假胜地，世界各国游客正在埃及文明的吸引下纷至沓来。过去三年新冠疫情让这个文明古国的旅游业一度低迷，但随着各国不断放松对出入境的限制，埃及旅游从业者对未来充满期待。

在著名的吉萨金字塔群景区，成群的骆驼趴在空地上，随时等待为游客服务。“这是我家世代相传的行当，我的祖父和父亲一辈子都在这里，养骆驼，接待游客。”家住景区附近的法拉格·穆罕默德说。

穆罕默德子承父业已有27年之久，接待过来自世界各地的游客，但过去三年疫情导致旅游业停滞，一度让他的生活陷入困境。“我有12头骆驼要养，没有游客就很难养活骆驼和家人。”

“不过现在旅游业不断回暖，来埃及的中国游客数量越来越多。中国游客喜欢骑着骆驼游览金字塔，我很喜欢中国游客。”穆罕默德拍拍身边的骆驼笑着说。

春节前夕，中国优化调整疫情防控政策后首个赴埃及中国旅行团抵达开罗国际机场。埃及旅游和文物部等部门共同为中国游客举行欢迎仪式。

埃及旅游和文物部长特别代表、副部长加达·沙拉比对中国游客表示热烈欢迎。她说，埃方非常重视游客的健康和安全，将进一步提高接待中国游客的宾馆服务质量。

埃及民航部长特别代表、埃及航空公司董事长叶海亚·扎卡里亚说，埃中两国都是拥有灿烂历史的文明古国，埃方期待前往埃及各个旅游目的地的中国游客数量不断增多。

旅行团中，来自四川的冯建是三年来第一次出国旅行。他说，之所以选择埃及，是因为埃及跟中国一样，是文明古国，想亲身感受埃及文化。

在10天的行程里，冯建和同伴们游览了金字塔景区、卢克索神庙等埃及著名旅游景点。“通过实地游览加上导游详细的解说，我对埃及文明和历史有了进一步了解。”他说。

“几千年前，古埃及人就能有如此璀璨夺目的文明和高超的建筑工艺，这对于我们从事建筑工程行业的人来说，感觉特别震撼！”说起这次旅行的收获，冯建激动不已。

来自北京的傅博今年春节也选择来埃及旅游。“除了游览景区景点外，我喜欢晚上漫步在尼罗河畔，品尝烤肉等当地特色小吃。”

记者近日在哈里里市场、吉萨金字塔群景区、卢克索神庙等热门景点采访时看到，景区停车场停满旅游大巴，来自各地的游客纷纷拍照留念，纪念品店铺老板的叫卖声络绎不绝。

“中国游客在埃及旅游业的复苏中发挥了重要作用，因为中国游客数量众多，他们也是购买古董和纪念品最多的游客群体之一。”哈里里市场一家经营纪念品商店的店主卡里姆·穆罕默德告诉记者，“我们已经做好准备，张开双臂欢迎更多中国游客的到来。”（参与记者：刘佳琪、鲍佳艺）

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