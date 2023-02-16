近日，美国俄亥俄州“毒列车”事件持续发酵，当地居民和专家担心，有毒化学品泄漏对当地居民健康和生态环境造成长期危害。越来越多的现象表明，美国相关当局极力淡化事故影响，有毒物质造成的可怕影响持续引发美国民众恐慌和不满。

真相到底是什么？新华网连线新华社驻华盛顿分社记者孙丁，解读民众近期关注的焦点。

焦点一：运载的危险化学品，毒性到底有多大？

据孙丁介绍，根据美国国家运输安全委员会2月14日发布的最新通报，事故造成该列车50节车厢脱轨或损坏，20节运载危险品的车厢中11节脱轨，其中5节罐车运载氯乙烯。

氯乙烯是一种无色气体，易燃且在高温下不稳定，作为人造物质，主要被用于化工生产。美国卫生和公众服务部将氯乙烯列为已知致癌物质。应急人员以“防止大规模爆炸发生”为由，6日对氯乙烯进行“受控释放”和燃烧。氯乙烯燃烧会产生氯化氢和光气。光气是一种剧毒气体，在一战中曾被用作化学武器。

美国环境保护局发布信息显示，事故车厢里还有其他危险化学品，包括乙二醇一丁醚、丙烯酸乙基己酯和异丁烯。其中，丙烯酸乙基己酯也是致癌物，接触该物质可刺激或灼烧皮肤眼睛，吸入时刺激鼻子喉咙，引起咳嗽、呼吸短促。

焦点二：恐慌情绪笼罩，民众在担忧什么？

灾难之下，民众忧心忡忡。残留化学物质排放是否仍然对居民和环境构成危险，他们需要一个真相。

据孙丁介绍，过去几天里，事故发生地东巴勒斯坦镇持续有人报告宠物和野生动物生病或死亡，河道里出现死鱼。狐狸养殖户泰勒·霍尔泽说，他养的所有狐狸都病了，行为异常，一些狐狸面部浮肿，进食不畅，精神不佳。

当地居民内特·贝莱斯的房子和店铺距离铁轨不远，房子里还有化学品味道，他一家暂时不打算回家。贝莱斯说，这些化学品不会轻易消散，谁也不知道影响多大，不值得冒险。

据报道，曾在美国环境保护局任职的生态战略专家埃瓦耶洛斯·瓦利亚纳托斯表示，这一事件会对当地环境造成长期破坏，甚至可能导致“慢性生态死亡”。他认为，泄漏化学品包括氯乙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙基己酯等，“这些物质已经并将继续被释放到空气、地表土壤和地表水中”。

俄亥俄州长迈克·德温15日称，新水质监测结果显示，东巴勒斯坦镇市政供水系统中没有检测到污染物，俄亥俄州环保部门有信心市政供水安全可饮用。这一说法人们却不买账，不少人要求德温带头饮用东巴勒斯坦镇自来水。

据报道，在距事发地70多公里的匹兹堡市求学的中国留学生反映，当地民众已出现恐慌情绪，许多人因担心毒气泄漏造成水源污染，开始到超市抢购纯净水，部分超市还出现纯净水断供的情况。

焦点三：“毒列车”事故为何近期才引发广泛讨论？真相到底是什么？

面对外界质疑和批评，美国相关当局极力淡化事故影响。针对有动物死亡，俄亥俄州农业部门称，未收到任何与此次事故直接相关的动物疾病或死亡的官方报告。针对当地居民对空气中化学品气味和头痛症状的担心，该州卫生部门负责人声称，空气中污染物浓度远低于不安全水平也会引发这些问题。而美联社则在相关报道中指责有人在网上散布“错误信息”和“夸张言论”误导民众。

孙丁认为，与此形成对比的是，“毒列车”事故发生恰逢美方大肆炒作所谓中国“气球事件”。与美国政府、政客以及主流媒体花在“气球事件”上的精力和笔墨相比，脱轨事故明显受到“冷遇”。脱轨事故被拜登国情咨文演讲、美国全国橄榄球联盟冠军赛“超级碗”等新闻事件对冲，全国性媒体没有及时充分关注这一灾难。

不少美国民众显然也注意到这一点，引发强烈不满情绪。有网友表示：“俄亥俄切尔诺贝利应该是一个大新闻，但甚至没有成为热门。各方的政客和媒体都消失了，公信力为零！”

有推特用户感叹道：“媒体缺乏对俄亥俄州有毒物质爆炸事件的报道令人担忧。美国公民正在被毒害，这需要引起注意。”

值得一提的是，美国黑人记者埃文·兰伯特8日在俄亥俄州一场记者会上进行现场报道时，被警察制止并被捕。两名警察为了制伏兰伯特将其推倒在地，并给他戴上手铐。兰伯特后来发表声明说，希望发生在他身上的事情可以为东巴勒斯坦镇居民带去更多关注，鉴于这一环境风险，他们有权围绕自身安全提出问题。

孙丁认为，美国政府和一些主流媒体经常对别国政府应对公共危机事件提出毫无根据的指责，却对国内发生的灾难性事故视而不见、大事化小，暴露了美国的双重标准以及虚伪面目。

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