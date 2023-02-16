人民网尼特罗伊2月14日电 （记者陈一鸣）中国驻里约热内卢总领事田敏2月14日来到巴西里约热内卢州尼特罗伊市的尼特罗伊葡中双语中学访问，并向该校捐赠了一批中国文化书籍。

2月14日，中国驻里约热内卢总领事田敏来到巴西里约州尼特罗伊市的尼特罗伊葡中双语中学访问，并向该校捐赠了一批中国文化书籍。人民网记者 陈一鸣摄

田敏在图书捐赠仪式上致辞说，近年来，中国同领区友好合作关系发展顺利，各领域务实合作成果丰硕。里约州、市议会分别立法确定“中国—里约友好日”和“里约中文日”，双边人文交流内容更加丰富，范围更加广泛，效果更加显著。她充分肯定尼特罗伊葡中双语中学创立8年来取得的成绩，向关心和支持中文教学事业发展的各界人士表示感谢，表示总领馆将一如既往关心支持学校的建设和发展，为双方深化文化教育等领域合作提供便利和协助，推动中巴全面战略伙伴关系不断发展。

2月14日，中国驻里约热内卢总领事田敏来到巴西里约州尼特罗伊市的尼特罗伊葡中双语中学访问，并向该校捐赠了一批中国文化书籍。人民网记者 陈一鸣摄

里约州尼特罗伊葡中双语中学校长艾丽桑吉拉代表学校感谢中国驻里约热内卢总领事馆长期以来给予的大力支持和帮助，表示中文正在成为世界性语言，学习中文为巴西青少年提供了更广阔的视野、更多样的可能性，学校愿在总领馆和州教育厅的支持下，继续推广中文教育，推动中巴友好不断发展。

访问期间，田敏一行参观了图书馆、礼堂等设施，听取校方关于课程安排、学生学习等情况介绍，和师生们一起观看了汉服秀表演，并走进课堂和学生们亲切交流。

2月14日，中国驻里约热内卢总领事田敏来到巴西里约州尼特罗伊市的尼特罗伊葡中双语中学访问，并向该校捐赠了一批中国文化书籍。人民网记者 陈一鸣摄

里约州尼特罗伊葡中双语中学是里约州政府和河北师范大学于2014年签约合作办学的项目，2015年2月首次招生，是巴西第一所葡中双语学校，在2022年巴西教育部基础教育发展指数评估中获里约州第一名。

里约州教育厅代表比亚特里斯、中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元盛、里约天主教大学孔子学院中方院长孙艳萍、里约华人联谊会会长陈炳文、里约中国文化体验馆馆长徐宗彬、里约中国国际学校董事长郑侠茂、里约华人联谊会秘书长苏子梁等参加了活动。

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