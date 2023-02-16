新华社贝鲁特2月16日电 通讯：本币暴跌 黎巴嫩民生多艰

新华社记者刘宗亚

进入2月，尽管贝鲁特气温很少低于10摄氏度，但是呆在断电而无法取暖的房间，还是感到寒气逼人。

2020年底记者刚到任时，分社所在的居民小楼很少停电，尽管市政供电时间短，但楼里八户人家共用一台柴油发电机，分摊费用。然而，随着黎巴嫩经济危机加深，本国货币不断贬值，政府停止燃油补贴，油价持续飙升，邻居们只能商量将供电时间缩短一半，以节油省钱。

黎巴嫩自1997年起实行黎镑与美元挂钩的固定汇率政策，官方汇率一直保持在约1500比1。自2019年9月黎巴嫩银行业危机以来，黎镑对美元的黑市汇率已下跌超过90%，官方汇率形同虚设。今年2月1日起，黎巴嫩将官方汇率调整为15000黎镑兑换1美元。与此同时，黎镑对美元黑市汇率已跌破60000比1。

黎巴嫩实行双币制，除流通黎镑外，还流通美元。不同工作的报酬发放形式不同，有的全部以黎磅或美元形式发放，有的部分以美元形式发放。随着黎镑对美元黑市汇率不断暴跌，收入构成中只有黎镑的家庭生活难以为继。所幸黎巴嫩侨民不断汇回美元，接济国内亲友。据统计，2022年黎巴嫩侨汇超过60亿美元。

年近七旬的哈利勒·赛义夫丁是当地一名新闻工作者，在外国媒体工作，每月可获稿费收入1000多美元。赛义夫丁告诉记者，他儿子是医生，女儿是药剂师，一大家人本来生活在一起，但受经济危机影响，儿子的诊所经营惨淡，被迫前往沙特执业，女儿一家也迫于经济压力去卡塔尔谋生。如今一家人分散在三个国家，很难团聚，让人遗憾。

由于对黎镑汇率飙升，美元在黎巴嫩大行其道，包括有线电视、能源等行业的一些供应商如今只接受美元。

据黎巴嫩国家通讯社报道，近日，黎看守政府经贸部长阿明·萨拉姆决定黎巴嫩超市可用美元对食品标价，遭到黎巴嫩总工会主席贝沙拉·阿斯马尔反对。后者表示，这种食品价格美元化的做法“违法”，市民们更无法承受，工会拒绝接受这个决定。

黎巴嫩当地媒体此前援引世界银行最新研究报告说，黎巴嫩的食品价格通胀率位居世界前列，仅次于津巴布韦和委内瑞拉。另据黎巴嫩中央统计局数据，2022年该国通胀率超过170%，恶性通胀已持续一年多。

除黎巴嫩外，近年来一些阿拉伯国家同样遭遇本币暴跌、物价飙升的困扰。

黎巴嫩政治分析家阿德南·布尔吉告诉新华社记者，阿拉伯地区拥有丰富的自然资源，地理位置优越，但不少阿拉伯国家正经历经济危机，贫困加剧，通胀失控。他认为，这与盲目追随西方经济模式和受西方国家操控有很大关系。

布尔吉说，西方干涉一些阿拉伯国家内政，迫使其推行符合西方利益的政策，导致这些国家陷入债务危机。黎巴嫩等阿拉伯国家要走出经济困境，就要摆脱对西方的依赖，借鉴部分新兴经济体的成功发展经验。

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