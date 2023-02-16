新华社莫斯科2月16日电（记者 黄河）俄罗斯常驻联合国副代表波利扬斯基15日在其社交媒体账号上发文称，鉴于“北溪”天然气管道被炸事件出现新的细节，俄罗斯已向联合国安理会提出申请，要求在莫斯科时间2月22日23时（美国纽约时间22日15时）召开会议，讨论“北溪”天然气管道被炸事件。

另据塔斯社15日报道，联合国大会将于纽约时间2月22日15时恢复召开有关乌克兰局势的特别会议，届时拟表决反俄决议。

俄外长拉夫罗夫15日在与外国驻俄媒体负责人举行工作会晤时说，自去年9月以来，瑞典和丹麦方面一直没有回应俄总理米舒斯京关于“北溪”天然气管道爆炸的信件。拉夫罗夫认为这种“无礼”的无视行为反映出以美国为首的西方试图掩盖自己对破坏天然气管道应负的责任。

拉夫罗夫还表示，“北溪”天然气管道被炸被视为“德国天然气问题的最终解决方案”，其目的是防止德国陷入“能源舒适区”，不让德国发挥独立自主的作用。他强调，“北溪”事件非常符合美国所倡导的秩序，“美国并不在乎其他国家，也不在乎盟友将面临什么困难”。

2022年9月底，由俄罗斯向德国输送天然气的“北溪-1”和“北溪-2”管道位于瑞典和丹麦附近海域的部分出现四处泄漏点。各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。俄罗斯曾多次呼吁共同调查，但遭西方国家拒绝。

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