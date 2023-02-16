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通讯：突尼斯“奶荒”持续困扰民众生活

2023年02月16日17:57 | 来源：新华网
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　　新华社突尼斯2月15日电通 讯：突尼斯“奶荒”持续困扰民众生活

　　新华社记者许苏培 黄灵

　　去年10月起，牛奶成为继面粉、白糖和矿泉水之后，突尼斯各大超市和商店里又一类限购日常消费品。近半年过去，“奶荒”没有缓解，甚至愈演愈烈。

　　“像大多数人一样，我家很难买到牛奶。为买牛奶，我们必须和附近商店搞好关系。”服装厂工人萨米娅·本·苏莱曼无奈地告诉记者。

　　工程师马尔万·穆拉德说：“我们收到哪里买得到奶的信息后，一般会马上赶过去。临近斋月，家庭牛奶消耗量会大幅增加，所以我们尽量多囤一些。”

　　突尼斯牛奶市场长期供不应求，近期全国产奶量进一步下降。官方数据显示，目前市场牛奶需求为每天180万升，而单日供给量最高只有120万升。

　　受美联储收紧货币政策和乌克兰危机影响，突尼斯第纳尔持续贬值、进口饲料价格大幅上涨，无力面对成本激增的突尼斯奶农纷纷选择卖掉奶牛。

　　今年52岁的优素福·梅里亚是三个孩子的父亲，在首都附近的西迪萨比特农业区经营一个农场，之前饲养10头奶牛和40多只羊。由于饲料价格大涨，他过去五个月卖掉了三分之一牲口，以减少亏损。

　　“我和全国许多农民一样，经济状况恶化，被迫卖掉奶牛。”梅里亚说，成本激增、糟糕的经济形势正在将奶农推向破产。

　　以“奶荒”为代表，各种基本消费品短缺已成为突尼斯人日常生活的一部分。

　　突尼斯马格里布研究中心执行主任希沙姆·哈吉表示，公共财政困难导致当前一些享有政府补贴的基本生活用品供应短缺。“政府无力支付对牛奶、面粉、食用油等的补贴，对主要生产商大量欠款，从而导致产量下降。”哈吉说。

　　突尼斯统计局数据显示，该国1月通胀率上涨至10.2%，连续第16个月上涨，创1984年末以来最高纪录。

　　突尼斯政治评论家朱迈·贾斯米表示，突尼斯通胀上升是从美国加息后开始的，通胀水平居高不下与美联储货币政策有密切关系。

　　去年3月开始，美联储实施多轮激进加息。为扭转资本外流、遏制本币持续贬值，突尼斯不得不跟进加息。然而，国内经济复苏本就乏力，加息进一步提高企业和家庭借贷成本，造成消费下滑，拖累经济增长前景。

　　“不少中东国家都受美国加息影响。美国为了自身利益输出通胀，让全世界埋单，实在令人失望和愤怒。”贾斯米说。

　　在物资短缺和通胀持续困扰突尼斯民众之际，突尼斯政府债务和财政赤字迅速增加，原定改革计划难以推进，陷入偿债难、融资难、改革难的恶性循环。

　　国际货币基金组织（IMF）数据显示，受进口额急剧上升影响，预计突尼斯2023年经常账户赤字占国内生产总值（GDP）比重将达8%；政府债务占GDP比重将达89.2%，高于2020年的82.8%。

　　1月27日，国际信用评级机构穆迪下调突尼斯主权信用评级至Caa2，前景展望为负面。突尼斯经济学家伊兹丁·塞伊丹表示，这意味着突尼斯被归类为“极高风险国家”。

　　为获取IMF贷款，突尼斯已承诺进行结构性改革，包括降低公共部门工资、削减能源和食品补贴、部分私有化国有企业等。然而，在当前通胀加剧背景下，如何在不伤害最脆弱家庭的情况下进行改革成为棘手的问题。

　　“一旦把握不好政策平衡，就会导致局面失控，突尼斯将掉进一个无法脱身的漩涡。”贾斯米说。

　　“我以前的梦想是增加奶牛数量并建一个奶酪工厂，为孩子们创造更美好的未来。但现在，我的梦想破灭了。”梅里亚悲伤地说。

(责编：崔译戈、杨牧)

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