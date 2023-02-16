这是2月14日在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇拍摄的脱轨列车残骸。新华社发（章焱飞摄）

新华社华盛顿2月15日电（国际观察）美国应对有毒化学品泄漏不力引发广泛质疑

新华社记者孙丁

美国一运载有毒化学品的列车日前在俄亥俄州东巴勒斯坦镇发生脱轨起火事故。事故发生后，应急人员对部分有毒化学品进行了“受控释放”。尽管政府官员和机构宣称事故影响不大，但当地居民和不少专家对此表示质疑。

分析人士指出，美国相关当局淡化此次事故的影响，媒体同期则在大肆炒作所谓“中国气球”问题，反映出美国政府和媒体热衷于所谓“大国竞争”却忽视普通民众利益的价值取向。美国铁路近年来安全事故频发，折射出私人资本控制的诸多美国行业在利益至上的导向下日益突出的治理不善问题。

2月14日，在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇，工作人员在事故现场附近处理污水。新华社发（章焱飞摄）

处理草草了事

根据美国国家运输安全委员会14日发布的最新通报，事故造成该列车50节车厢脱轨或损坏，20节运载危险品的车厢中11节脱轨，其中5节罐车运载氯乙烯。氯乙烯是一种具有致癌性的无色气体，其燃烧产生的光气和氯化氢也是有毒气体。此外，事故车厢里还有多种其他危险化学品。

事故发生后，周边居民被紧急撤离。6日，应急人员以避免大规模爆炸为由，对运载氯乙烯的5节罐车进行“受控释放”，把氯乙烯从罐车内引出后燃烧，产生大量黑烟弥漫天空。8日，相关州、地方以及联邦官员联合宣布，事故地点所在区域及附近居民区空气质量样本关注污染物读数一直低于需要进行安全筛查的水平，撤离居民“可以安全回家”。12日，美国环境保护局表示，自事故引发的大火被扑灭以来，对东巴勒斯坦镇的空气监测没有出现值得关注的读数。

然而，上述说法并不能让当地居民安心，不少人表示仍能闻到化学品气味，身体出现头痛等不适症状。与此同时，东巴勒斯坦镇过去几天有人报告动物生病或死亡。俄亥俄州自然资源部门通报，当地一段水域约3500条鱼因化学品泄漏死亡。

曾在美国环境保护局任职的生态战略专家埃瓦耶洛斯·瓦利亚纳托斯指出，当局从车厢中倾倒化学品并露天焚烧是不合适的，使人和自然暴露于泄漏化学品和大火会加剧危害。美国研究危险物质的专家希尔·卡贾诺尤对相关当局如此迅速准许民众回家感到惊讶，并表示有毒化学物质可能仍然残留在屋子里或附着在物品上。美国普渡大学环境和生物工程教授安德鲁·维尔顿指出，不能排除燃烧产生其他物质而当局未进行检测的可能性。美国国会众议员、共和党人玛乔丽·泰勒·格林认为，东巴勒斯坦镇正在经历一场“生态灾难”。

这是2月14日在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇列车脱轨事故现场附近拍摄的铁轨。新华社发（章焱飞摄）

转移公众视线

事故处理草草了事，反映出美国相关当局和涉事方对民众安全问题不甚关注。13日，美国交通部长布蒂吉格在出席活动时，对此次事故只字不提，反而称赞拜登政府的基建项目，引发民众和舆论强烈不满。媒体对事故的报道也遭到批评。美国国会众议员、民主党人伊尔汗·奥马尔说，此事将对当地居民健康产生重大负面影响，却没有得到美国全国性媒体太大关注。

面对外界质疑和批评，美国相关当局极力淡化事故影响。针对有动物死亡，俄亥俄州农业部门称，未收到任何与此次事故直接相关的动物疾病或死亡的官方报告。针对当地居民对空气中化学品气味和头痛症状的担心，该州卫生部门负责人声称，空气中污染物浓度远低于不安全水平也会引发这些问题。而美联社则在相关报道中指责有人在网上散布“错误信息”和“夸张言论”误导民众。

与此形成对比的是，在同一时间段，美国政府和媒体大肆炒作所谓“中国气球”问题。分析人士指出，美国政府和媒体打着“国家安全”旗号鼓吹别国威胁，却淡化国内民众实际面临的安全问题，反映出美国统治集团为维护本国霸权热衷于所谓“大国竞争”而忽视普通民众利益的价值取向。

美国政治评论人士亚历克斯·克赖纳指出，美国大力炒作所谓“中国气球”问题，正值列车脱轨事故发生以及美国知名记者西摩·赫什爆料是美国政府主导炸毁了“北溪”天然气管道。他认为，美国此举是为了转移人们对真正危机和问题的注意力。

这是2月14日在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇拍摄的脱轨列车残骸。新华社发（章焱飞摄）

逐利不顾安全

美国国家运输安全委员会的初步调查结果显示，这起事故由一个车轴机械故障引起。但业内人士认为，事故有着更深层次的原因。

据悉，事故列车上没有安装电控空气制动系统。美国联邦铁路局前官员史蒂文·迪特迈耶指出，这一装置能降低货运列车事故的严重程度，但安装成本较高。在美国多家铁路公司的联合游说下，联邦政府于2017年废除了要求在运载危险品的列车上安装这一装置的规定。

还有一些业内人士指出，铁路公司为降低成本持续裁员，导致人手不足，增加了行车安全隐患。有数据显示，美国铁路从业者人数曾一度高达百万，而目前已降至20万以下，为历史最低水平。

事实上，近年来美国列车安全事故屡见不鲜。就在13日，美国太平洋联合铁路公司一货运列车在得克萨斯州东部行驶时与一辆18轮货车相撞，造成货车司机死亡，列车十余节车厢脱轨。

美国铁路工人联合会秘书罗恩·卡明考认为，发生在东巴勒斯坦镇的货运列车脱轨事故不过是“冰山一角”，是美国极端降本逐利商业模式造成的最新恶果之一，如果不采取措施，情况将变得越来越糟。

分析人士指出，类似问题不仅存在于美国铁路行业，也存在于其他很多行业。在美国，以逐利为目的的私人资本掌控了涉及国民经济命脉和基本公共服务的诸多领域，很多时候为谋求自身利益最大化而无视公众利益，导致社会治理问题日益严重。（参与记者：黄恒、谭晶晶）

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