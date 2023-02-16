新华社芝加哥2月15日电（记者徐静）中国驻芝加哥总领事馆当地时间15日说，在美国密歇根州立大学严重枪击事件中，两名中国留学生不幸中枪受伤，目前正在当地医院接受救治，已脱离生命危险。

总领馆发言人表示，发生在密歇根州立大学的严重枪击事件令人震惊，中国驻芝加哥总领馆对凶犯滥杀无辜的残忍犯罪行径表示强烈愤慨和严厉谴责。

据介绍，枪击事件发生后，总领馆立即启动应急机制。两名受伤的中国留学生在医院接受手术治疗后已脱离生命危险，医院正进一步评估下步治疗方案。衷心希望受伤同学能早日康复。总领馆已与受伤中国留学生家属取得联系，向家属表示慰问，并为家属来美提供必要协助。

据中国驻芝加哥总领馆当天早些时候发布的消息，近期美国多地接连发生枪击事件，造成包括中国公民在内的严重人员伤亡，提醒中国公民密切关注当地安全形势，提高安全意识，加强安全防范，确保自身安全。

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当地时间2月13日晚，密歇根州立大学发生严重枪击事件，造成3人遇难、5人受伤。事发后，警方派出大量警力在校园各处搜寻枪手，要求学生和教职员工“就地避险”，校内所有活动暂停48小时。枪击发生大约4小时后，警方宣布在校外发现嫌疑人。他被找到时已经死亡，警方推断为自杀。

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枪患是美国一大顽疾。美国“枪支暴力档案”组织最新数据显示，2023年开年以来美国已发生68起大规模枪击事件，相当于今年以来平均每天会发生一起以上大规模枪击事件。

校园枪击惨案也屡屡发生。此次密歇根州立大学枪击事件就发生在佛罗里达州帕克兰校园枪击案五周年纪念日前一天。2018年2月14日，帕克兰校园枪击案致17人死亡、15人受伤。

在芝加哥地区，2021年1月，芝加哥大学一名30岁中国籍在读博士生在校园附近公寓的停车场内，无辜遭枪手射击，不幸去世。2021年11月9日，一名刚从芝加哥大学毕业的中国留学生在该大学附近人行道行走时遭遇歹徒持枪抢劫，中弹送医后不治身亡。（编辑：王科文、孙浩）

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