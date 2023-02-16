【导读】 2022年9月，位于波罗的海的北溪天然气管道被炸。对于此次事件的肇事者，外界一直众说纷纭，莫衷一是。

今年2月，美国独立调查记者西摩·赫什在其个人网站撰文，评述北溪管道被炸事件的来龙去脉，指称在去年6月的一次北约夏季演习中，海军潜水员在演习的掩护下，潜水放置了远程遥控炸药，三个月后这些炸药摧毁了四条北溪管道中的三条。

观察者网特翻译西摩·赫什的文章，供读者参考。

美国海军的“潜水打捞中心”就像它的名字一样默默无闻，该中心此前位于巴拿马城郊的一条乡间小路上。（巴拿马城现在是一座蓬勃发展的度假城市，位于佛罗里达州西南部的狭长地带，北距阿拉巴马州边境70英里。）

该中心总部就像它的位置一样不起眼——这是一座平淡无奇的战后造混凝土建筑，看起来像芝加哥西部的一所职业高中。此前的乡间小路已拓展成现在的四车道公路，在公路另一边有一家投币式自助洗衣店和一所舞蹈学校。

几十年来，该中心一直在培训高技能的深水潜水员，这些潜水员会被派往驻扎在世界各地的美军部队。这些潜水员有能力进行技术性潜水，既能做好事——用C4炸药清除港口和海滩上的残留物和未爆弹药——也能做坏事，比如炸毁外国石油钻井平台，搞坏水下发电站的进水阀门，摧毁重要船运航道的船闸。

号称拥有美国第二大室内游泳池的“巴拿马中心”是招募潜水学校最优秀、最沉默寡言毕业生的理想场所。在招募前一年的夏天，这些毕业生成功完成了深潜波罗的海260英尺的任务。

据一位直接了解行动计划的消息人士透露，去年6月，在对外宣传为BALTOPS 22的北约夏季演习中，海军潜水员在演习的掩护下，潜水放置了远程遥控炸药。三个月后，这些炸药摧毁了四条北溪管道中的三条。

其中两条管道被统称为北溪1号，这两条管道十多年来一直为德国和西欧大部分地区提供廉价的俄罗斯天然气。另一对管道名为北溪2号，已经建成，但尚未投入使用。现在，随着俄罗斯军队在乌克兰边境集结，欧洲面临着自1945年以来最血腥的战争，约瑟夫 拜登总统将这些管道视为弗拉基米尔 普京为实现其政治和领土野心而将天然气武器化的工具。

在请求置评时，白宫发言人埃德里安娜 沃森在一封电子邮件中说，“这是虚假信息，完全是虚构的。”美国中央情报局发言人塔米 索普也同样写道：“这种说法完全是虚假的。”

在拜登做出破坏输油管道的决定前，华盛顿的国家安全机构就如何最好地实现这一目标秘密进行了长达九个多月的反复辩论。在大部分时间里，争论焦点不是是否要进行这项任务，而是如何不留痕迹地完成这项任务。

之所以要使用该中心巴拿马城潜水学校的毕业生，是出于一个至关重要的行政程序理由。潜水员只是海军军人，而不是美国特种作战司令部的成员，海军的秘密行动不必向国会报告并提前向参议院和众议院领导层——所谓的八人帮——通报。该计划是在2021年底和2022年头几个月筹备的，拜登政府这么做是在尽一切可能避免泄密。

拜登总统和他的外交政策团队——国家安全顾问杰克 沙利文、国务卿托尼 布林肯和负责政策的副国务卿维多利亚 纽兰——一直直言不讳地反对这两条管道。这两条管道起始于俄罗斯东北部靠近爱沙尼亚边境的两个港口，在波罗的海下并排铺设长达750英里，绕过丹麦的博恩霍尔姆岛，最后抵达德国北部。

这条绕过了乌克兰直达德国的路线对德国经济来说是一个福音，因为德国享用到了大量廉价俄罗斯天然气，足以运行工厂和向家庭供暖，同时使德国分销商能够在整个西欧地区出售多余的天然气获利。如果行动牵扯到了美国当局，那就会使美国“尽量减小美俄爆发直接冲突可能性”的承诺破产。所以，保密至关重要。

从一开始，华盛顿及其反俄的北约伙伴就将北溪1号管道视为对西方主导地位的威胁。北溪管道的控股公司——北溪股份有限公司于2005年在瑞士注册成立。其合作伙伴是俄罗斯天然气工业股份公司，这是一家上市的俄罗斯公司，为股东带来了巨额利润。众所周知，该公司由受普京控制的寡头掌控。俄罗斯天然气工业股份公司控制着北溪股份有限公司51%的股份，四家欧洲能源公司——一家在法国，一家在荷兰，两家在德国——分享剩余49%的股份，并有权向德国和西欧当地分销商分销廉价天然气。俄罗斯天然气工业股份公司的利润与俄罗斯政府分享，据估计，在某些年份，俄国的天然气和石油收入占到俄罗斯年度预算收入的45%。

美国的政治担忧是真实存在的：普京现在将获得额外且急需的重要收入来源，德国和西欧其它国家将沉迷于俄罗斯供应的低成本天然气，同时减少欧洲对美国的依赖。实际上，这就是正在发生的事情。许多德国人认为，在前总理维利 勃兰特著名的“东方政治”理论中，北溪1号应占有一席之地。该理论的倡议之一就是利用廉价的俄罗斯天然气来推动西欧市场和贸易经济繁荣发展，进而使战后德国和其它被二战摧毁的西欧国家恢复如初。

在北约和华盛顿看来，北溪1号已经足够危险，可一旦德国监管机构批准使用于2021年9月完工的北溪2号管道，则德国和西欧可获得的廉价天然气量将增加一倍。第二条管道提供的天然气将满足德国50%以上的年消费量。在拜登政府激进外交政策的支持下，俄罗斯和北约之间的紧张局势不断升级。

在2021年1月拜登就职前夕，反对北溪2号管道的声浪出现，以德克萨斯州参议员特德 克鲁兹为首的参议院共和党人在布林肯的国务卿任命听证会上一再提出俄罗斯廉价天然气构成政治威胁。当时，团结一致的参议院已经成功通过了一项法律，正如克鲁兹告诉布林肯的那样，该法律“阻止了（管道）运行。”在动用第二条北溪管道方面，那时的德国安格拉 默克尔政府会面临巨大的政治和经济压力。

拜登会站出来对抗德国人吗？布林肯说会，但他补充说，他还没有与候任总统讨论具体细节。“我知道他坚信这是一个坏主意，北溪2号，”他说。“我知道他会让我们使用一切有说服力的工具，说服我们的朋友和伙伴，包括德国，不要继续建设这条管道。”

几个月后，当第二条管道的建设接近完成时，拜登眨眼了。那年5月，拜登政府做出了惊人的转变，放弃对北溪公司实施制裁。一名国务院官员承认，试图通过制裁和外交手段阻止管道建设“一直不大可能成功”。据报道，政府官员在幕后敦促正面临俄罗斯威胁的乌克兰总统沃洛季米尔 泽伦斯基不要批评此举。

这立即产生了后果。以克鲁兹为首的参议院共和党人宣布立即拒止确认所有拜登提名的外交决策者，并拖延几个月直到秋天才通过年度国防法案。美国“政客”新闻后来将拜登对第二条管道的态度变化描述为“一个比从阿富汗仓皇撤军决定更有可能毁掉拜登的决定。”

11月中旬，德国能源监管机构暂停了第二条北溪管道的审批。虽然这次危机得到了缓解，但拜登政府仍未脱离困境。天然气价格在几天内就飙升了8%，因为德国和欧洲越来越担心管道暂停建设和俄乌战争日益增大的可能性会使它们迎来一个非常可怕的寒冬。

华盛顿当时尚不清楚新任德国总理奥拉夫 朔尔茨的立场。几个月前，阿富汗陷落后，朔尔茨在布拉格的一次演讲中公开支持法国总统埃马纽埃尔 马克龙有关欧洲外交政策更加独立的呼吁，这显然是在暗示要减少对华盛顿及其反复无常行动的依赖。

在此过程中，俄罗斯军队一直在乌克兰边境暗暗地集结。到12月底，已有超过10万名士兵准备从白俄罗斯和克里米亚发动攻击。华盛顿的警惕与日俱增，布林肯也评估，俄军数量可能会“在短时间内增加一倍”。拜登政府的注意力再次集中在北溪。只要欧洲仍然依赖这条管道获取廉价天然气，华盛顿担心德国等国会不愿意向乌克兰提供击败俄罗斯所需的资金和武器。

正是在这个动荡的时刻，拜登授权杰克 沙利文召集一个跨部门小组提出一个计划。

所有的选项都摆到了桌面上。但只有一个会启用。

计划

2021年12月，在第一批俄罗斯坦克开进乌克兰的两个月前，杰克 沙利文召集了一次新特别工作组会议，来自参谋长联席会议、中央情报局、国务院和财政部的男男女女被要求就如何应对普京即将到来的战争提出建议。

这将是一系列绝密会议中的第一次。这些会议将在白宫附近的旧行政办公楼顶层安全房里举行，那里也是总统外国情报顾问委员会（PFIAB）的所在地。在你来我往的常规讨论后，一个重要的基本问题出现了：该小组向总统提出的建议是可逆的——如实施另一波制裁和货币限制，还是不可逆的，即无法撤销的动态行动？

据直接了解这一过程的消息源称，与会者明白，沙利文打算让该小组提出一个摧毁两条北溪管道的计划，沙利文正在实现总统的愿望。

在接下来的几次会议上，与会者讨论了攻击方式。海军提议用一艘新服役的潜艇直接攻击管道。空军建议投掷带有延迟引信、可远程引爆的炸弹。中情局认为，无论怎么做，都必须是秘密行动。所有参与的人都明白其中的利害。“这不是闹着玩的，”消息人士说。如果袭击可以追溯到美国，“这是一种战争行为。”

当时，中情局由威廉 伯恩斯指挥。伯恩斯是一位温文尔雅的前驻俄罗斯大使，曾在奥巴马政府担任副国务卿。伯恩斯很快授权成立了一个中情局工作组，该工作组的临时成员里碰巧有一位了解巴拿马城海军深海潜水员能力的人。在接下来的几周里，该工作组开始制定一项秘密行动计划，使用深海潜水员引爆管道。

类似的事情以前也发生过。1971年，美国情报界从尚未公开的消息源得知，在俄罗斯远东海岸，俄罗斯海军的两个重要单位正在通过一条穿越鄂霍次克海的海底电缆进行通信。这条电缆将海军的一个地区指挥部与位于符拉迪沃斯托克的大陆总部连接起来。

由中央情报局和国家安全局精英特工组成的小组在华盛顿地区的某个地方秘密集结并制定了一个计划，利用海军潜水员、改装潜艇和深潜救援装置，经过反复试验，成功找到了俄罗斯电缆。潜水员在电缆上安装了一个复杂的监听装置，成功拦截了俄罗斯的通讯，并将其记录在录音系统中。

美国国家安全局发现，俄罗斯海军高级军官确信他们的通信链路安全无虞，于是就在没有加密的情况下与同僚聊天。录音设备及磁带必须每月更换一次，该项目顺利进行了十年，直到它被国家安全局一个名叫罗纳德 佩尔顿的44岁文职技术人员破坏，此人精通俄语。佩尔顿于1985年被一名俄罗斯叛逃者供出，被判入狱。在佩尔顿揭露出这次行动后，俄罗斯人只给了他5000美元，又因他提供了其它未公开的俄罗斯行动资料而向其支付了3.5万美元。

代号为“常春藤钟声”的水下行动成功了，这次行动富于创新和冒险精神，使美国获得了有关俄罗斯海军意图和计划的宝贵情报。

不过，这个跨部门小组最初对中情局的深海秘袭热情持怀疑态度。因为难以解决的问题太多了。波罗的海水域有俄罗斯海军来往巡逻，没有石油钻井平台可以为潜水行动提供掩护。潜水员是否必须前往与俄罗斯天然气装卸码头接壤的爱沙尼亚接受任务训练？中情局被告知，“这完全走歪了”。

在“所有这些阴谋”中，消息人士说，“中情局和国务院的一些工作人员说，‘不要这样做。太蠢了。如果这被揭露出来，将是一场政治噩梦。’”

然而，在2022年初，中情局工作组向沙利文的跨部门小组报告说：“我们有办法炸毁管道。”

接下来发生的事情令人震惊。2月7日，距离俄罗斯貌似必然会攻打乌克兰的前三周，拜登在白宫办公室会见了德国总理奥拉夫 朔尔茨。在经过一番摇摆不定后，朔尔茨坚定地加入了美国一边。在随后的新闻发布会上，拜登挑衅地说，“如果俄罗斯发起战争 . . . 北溪2号将不再存在。我们将了结这条管道。”

20天前，副国务卿纽兰在国务院的一次简报会上传达了基本相同的信息，但几乎没有媒体报道。“我今天想对你说清楚”，她在回答一个问题时说，“如果俄罗斯入侵乌克兰，北溪2号项目无论如何都不会向前推进。”

对这些涉及袭击的暗示，一些参与策划管道任务的人备感恐慌。

“这就像在东京的地面上放置了一颗原子弹，然后告诉日本人我们要引爆它，”消息人士说，“这项计划是在战争发生后才有可能执行，是不能公开宣传的。拜登根本没有得到这项计划或忽视了这项计划。”

拜登和纽兰的轻率，如果确是这样的话，可能会挫伤一些计划者。但这也创造了一个机会。据消息源称，中情局的一些高级官员确定，炸毁管道"不再被视为秘密选项，因为总统刚刚宣布我们知道该怎么做。"

炸毁北溪1号和2号的计划突然从必须要通知国会的秘密行动降级为由美军支持的高机密情报行动。该消息人士解释说，根据法律，“不再有向国会报告行动的要求。他们现在所要做的就是去做，但它仍必须是秘密的。俄罗斯人对波罗的海实施了最大程度的监视。”

中情局工作组成员不与白宫发生直接接触，他们急切地想知道总统是否是认真的，也就是说，任务是否已经开始。消息源回忆，“伯恩斯回来说，'干吧。'"

行动

挪威是执行任务的理想地点。

在过去几年的东西方对峙危机中，美国军方大幅扩充了在挪威的驻军。挪威的西部边界沿着北大西洋延伸1400英里，在北极圈上方与俄罗斯交汇。五角大楼投资数亿美元升级和扩建美国海空军在挪威的设施，尽管惹来一些当地人的非议，但也给当地带来了高薪工作和合同。最重要的是，新工程包括建造一种先进合成孔径雷达，它能够探测俄罗斯腹地，并在美国情报机构无法连接上中国境内的一系列远程监听地点后起到替代作用。

一个经过多年翻修的新美国潜艇基地已投入使用。现在，更多的美国潜艇能够与挪威同行密切合作，对挪威以东250英里、位于科拉半岛上的一个重要俄罗斯核地堡进行监视和侦查。美国还大幅扩建了挪威北部的一个空军基地，并向挪威空军交付了一个波音P8海神巡逻机中队，以加强其对俄罗斯的远程侦查。

作为回报，挪威政府去年11月通过了《补充防务合作协议》（SDCA），激怒了议会中的自由派和一些温和派。根据新协议，美国法律体系将在挪威北部某些"商定地区"对被控在基地外犯罪的美国士兵以及被控或涉嫌干扰基地工作的挪威公民拥有管辖权。

在冷战初期，挪威是1949年《北约条约》的创始签约国之一。如今，北约的最高统帅延斯 斯托尔滕贝格，是一位坚定的反共人士，他在美国支持下于2014年担任北约秘书长，此前曾任挪威总理八年。他在所有关于普京和俄罗斯的事情上都是强硬派。自越南战争以来，他就一直与美国情报机构合作。从那以后，他就一直受到美国的完全信任。“他与美国人配合默契，”消息人士说。

回到华盛顿，计划者们知道他们必须去挪威。“他们讨厌俄罗斯人。而挪威海军里到处都是优秀的水手和潜水员，他们在高利润的深海石油和天然气勘探方面积攒了几代人的经验，”消息人士说。可以相信挪威人会保守行动秘密。（挪威人可能也有利益牵涉其中。破坏北溪管道——如果美国人能成功的话——就可以使挪威向欧洲出售更多的天然气。）

今年3月的某个时候，该小组的几名成员飞往挪威，与挪威特勤局和海军会面。关键问题之一是，波罗的海的什么位置是放置爆炸物的最佳地点。北溪1号和北溪2号分别有两套管道，它们都通往德国东北部的格雷夫斯瓦尔德港，两者通常相隔不到一英里。

挪威海军很快在波罗的海的浅水区找到了合适地点，该地点距离丹麦的博恩霍尔姆岛只有几英里。这些管道沿着只有260英尺深的海底延伸了一英里多。潜水员完全有能力潜入该地。潜水员可以从挪威阿尔塔级扫雷艇上下水，呼吸着氧气瓶中的氧氮氦气混合物，将成形的C4炸药安置在四条管道的混凝土保护罩上。这将是一项乏味、耗时和危险的工作，但博恩霍尔姆附近水域还有另一个优势：没有加剧潜水任务难度的大潮。

经过一番研究，美国人都同意了。

此时，来自巴拿马城的隐蔽深潜小组再次发挥了作用。曾有学员参加过“常春藤钟声”行动的巴拿马城深海学校被安纳波利斯海军学院的精英毕业生视为流放地。那些精英毕业生通常以成为海豹突击队员、战斗机飞行员或潜艇兵为荣。如果一个人必须“被流放”，即参与指挥一艘不大理想的水面舰艇，如驱逐舰、巡洋舰或两栖舰，他至少还能负点责。最不招人喜欢的就是成为扫雷员。扫雷潜水员从未出现在好莱坞电影或流行杂志的封面上。

消息人士说：“拥有深潜资格的顶级潜水员数量稀少，只有最优秀的潜水员才会被招募参加行动，并被告知做好去华盛顿中情局的准备。”

挪威人和美国人已找到了布置地点和特工人员，但他们还有另一个问题：博恩霍尔姆附近水域的任何异常水下活动都可能引起瑞典或丹麦海军的注意，他们可能会报告此事。

丹麦也是北约的初始签约国之一，以其与英国保有特殊关系而闻名情报圈。瑞典已申请加入北约，并展示了其控制水下声音传感器和磁传感器系统的高超水平，这些系统能成功跟踪到偶尔出现在瑞典群岛偏远水域的俄罗斯潜艇，并迫使它们浮出水面。

挪威人和美国人一样，坚持向丹麦和瑞典的一些高级官员简要通报该地区可能进行的潜水活动。这样，上层人物就可以进行干预，并将报告排除在指挥系统之外，从而隔离管道行动。“他们被告知的信息和他们知道的信息是故意不同的，”消息源告诉我。（已请求挪威大使馆置评，未得到回复。）

挪威人是解决其他障碍的关键。众所周知，俄罗斯海军拥有发现并触发水下水雷的监视技术。美国的爆炸装置需要进行伪装，使其看起来像俄罗斯的装置，能融入自然环境，这就需要该装置适应水的特定盐度。挪威人找到了一个解决方案。

挪威人还想出了一个关键问题的答案，那就是行动应该在什么时候进行。在过去21年里，每到6月，旗舰基地位于意大利罗马以南盖塔的美国第六舰队都会在波罗的海举行一次大型北约演习，整个地区的数十艘盟军舰艇都会前来参加演习。在当年6月举行的这次演习名为“波罗的海22号行动”。挪威人提出，这将是掩护埋雷行动的理想时机。

美国人完成了一个至关重要的环节：他们说服了第六舰队的参谋人员，在这次演习中增加了一个调研项目。海军公布的演习内容包括第六舰队与海军的“研究和作战中心”合作。海上活动将在博恩霍尔姆岛海岸举行，北约的潜水小组将在那里埋设水雷，而与其对抗的小组则使用最新的水下技术来发现并销毁水雷。

这既是一个有用的演习，也是一个巧妙的掩护。巴拿马男孩会完成他们的工作，带有48小时计时器的C4炸药将在“波罗的海22号行动”结束时安装到位。在爆炸时，所有参与此项行动的美国人和挪威人早就消失不见了。

行动进入倒计时。“钟表在滴答作响，我们即将完成任务，”消息人士说。

然而，华盛顿改变了主意。炸弹仍将在“波罗的海22号行动”期间放置，但白宫担心，在演习结束后两天就引爆，与演习间隔时间太短，美国明显牵涉其中。

于是，白宫提出了一个新的要求：“现场的人能否想想方法，在演习后按命令炸毁管道吗？”

计划小组的一些成员对总统的犹豫不决感到愤怒和沮丧。巴拿马潜水员已经反复练习了如何在“波罗的海22号行动”期间将C4炸药安置在管道上。但此时身处挪威的团队必须想出一种方法，让拜登得到他想要的东西——在他下达触发命令时再爆炸。

拥有临场处置权的中情局惯于解决突发状况。但这次变卦再次引起了一些人对整个行动必要性和合法性的担忧。

总统的秘密命令又一次使中情局陷入窘境，就像它在越南战争时期陷入的窘境一样。当时，面对国内日益增长的反战情绪，约翰逊总统命令中情局违反其章程（特别禁止其在美国境内运作），通过监视反战领导人来判明他们是否被共产主义俄国控制。

中情局最终屈服了。在整个20世纪70年代，中情局想把手伸多长已经表现得清清楚楚。水门事件曝光后，有大量报道披露中情局对美国公民进行监视活动，参与暗杀外国领导人以及破坏萨尔瓦多 阿连德的社会主义政府。

这些内幕报道导致美国参议院在爱达荷州参议院弗兰克 丘奇领导下，于20世纪70年代中期举行了一系列富有戏剧色彩的听证会。在这些听证会上，时任中情局局长理查德 赫尔姆斯承认，他有义务做总统想要他做的事情，即使这意味着违反法律。

根据未公开的闭门听证会证词，赫尔姆斯遗憾地解释说，当你根据总统密令“行事时，你几乎不会有负罪感”。“无论这么做是对是错，（中情局的）行为准则与工作程序与政府其它部门不同。”他基本上是在告诉一众参议员，作为中情局的领导人，他明白自己一直是在为王室工作，而不是宪法。

在挪威工作的美国人也以同样的准则行事。他们开始尽职尽责地解决新问题——如何按照拜登的命令远程引爆C4炸药。这项任务的难度远超华盛顿政客们的想象。挪威的团队无法知道总统何时会按下引爆按钮。是在埋设炸药后几周、几个月、半年还是更长时间？

一旦接到命令，飞机将投放声纳浮标，由浮标引爆安放在管道上的C4炸药。但在这一过程中需要采用最先进的信号处理技术。一旦安装到位，安装在这四条管道中任何一条上的延迟计时装置都可能被意外触发，因为繁忙的波罗的海航运线会带来复杂的海洋背景噪声——来自远近船只、水下钻探、地震、海浪甚至海洋生物。为了避免意外情况出现，声纳浮标一旦到位，就会发出一系列独特的低频声音——很像长笛或钢琴发出的声音——这些声音会被定时装置识别，并在预设的几小时延迟后触发炸药。（麻省理工学院的科学、技术和国家安全政策名誉教授西奥多 波斯托博士告诉我，“你需要一个足够强劲的信号源，这样其它信号源发出的脉冲就不会意外引爆炸药。”曾担任五角大楼海军作战部长科学顾问的波斯托说，由于拜登的拖延，该小组在挪威面临的问题充满了偶然性：爆炸物在水中放置的时间越长，随机信号意外触发爆炸的风险就越大。）

2022年9月26日，挪威海军的一架P8侦察机进行了一次看似平常的飞行，并投下了声纳浮标。信号在水下传播，最初到达北溪2号管道，然后是北溪1号。几个小时后，高爆C4炸药被触发，四条管道中的三条被损毁。几分钟内，留在关闭管道中的甲烷气体开始扩散至水面，全世界都知道某件不可逆转的事情发生了。

后续

管道爆炸事件发生后，美国媒体立即将其视为一个不解之谜。在白宫精心策划的泄密事件刺激下，俄罗斯一再被指认为可能的罪魁祸首，但除了简单的报复外，外界从未搞清楚这种自我破坏行为到底出自何种动机。几个月后，当外界知晓俄罗斯当局已悄悄估算过管道修复成本时，《纽约时报》称这一消息“使人更难理解谁策划了” 这次攻击行动。没有一家美国大报深入挖掘拜登和副国务卿纽兰此前对管道做出的威胁。

虽然尚不清楚为什么俄罗斯会试图摧毁获利丰厚的自家管道，但国务卿布林肯为总统的行动提供了一个更有说服力的理由。

在去年9月的新闻发布会上，当被问及西欧能源危机恶化会产生什么后果时，布林肯说这可能是个好机会：

“这是一个一劳永逸解除对俄能源依赖的好机会，从而使弗拉基米尔 普京无法以能源为武器推进其帝国主义计划。这一点非常重要，这为未来几年提供了巨大的战略机遇；但与此同时，我们决心尽我们所能，确保所有这一切的后果不会由我国公民承担，或就此而言，不会由世界各国的公民承担。”

最近，维多利亚 纽兰对最新管道的无疾而终表示满意。1月底，在参议院外交关系委员会作证时，她告诉参议员特德 克鲁兹，“像你一样，我也是，我认为政府非常高兴地知道，正如你喜欢说的那样，北溪2号管道现在成了躺在海底的一堆废铁。”

对拜登决定在冬季来临之际破坏俄罗斯天然气公司1500多英里长的管道，消息人士给出了一个颇具市井智慧的评论。“嗯”，他在谈到这位总统时说，“我得承认这家伙胆子不小。他说他会这么做，他还真就这么做了。”

当被问及俄罗斯人为何保持沉默时，他激愤地说，"也许他们希望自己也有这本事。”

“这是一个不错的封面故事，”他接着说。“故事内容是一次秘密行动，专家亲临现场，设备由秘密信号操纵。”

“唯一的缺陷是竟有人决定干这事。”

（观察者网由冠群译自西摩·赫什个人网站）

来源|观察者网

(责编：王静、杨光宇)